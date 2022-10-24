https://ria.ru/20221024/terakt-1826201656.html
У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств
У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств - РИА Новости, 24.10.2022
У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств
Силовики обнаружили у подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске 30 взрывных устройств, в основном гранат, и более 80 килограммов поражающих элементов,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:13
2022-10-24T11:13
2022-10-24T11:13
происшествия
пятигорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Силовики обнаружили у подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске 30 взрывных устройств, в основном гранат, и более 80 килограммов поражающих элементов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика ИГ*."Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 килограмм поражающих элементов… а также центнеры селитры", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.По его данным, в телефонах задержанных также обнаружены карты и планы отдела полиции.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20221024/terakt-1826192854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край
У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств
Мэр Пятигорска Ворошилов: у готовивших теракт нашли 30 взрывных устройств