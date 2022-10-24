https://ria.ru/20221024/terakt-1826201656.html

У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств

У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств - РИА Новости, 24.10.2022

У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств

Силовики обнаружили у подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске 30 взрывных устройств, в основном гранат, и более 80 килограммов поражающих элементов,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

происшествия

пятигорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Силовики обнаружили у подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске 30 взрывных устройств, в основном гранат, и более 80 килограммов поражающих элементов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика ИГ*."Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 килограмм поражающих элементов… а также центнеры селитры", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.По его данным, в телефонах задержанных также обнаружены карты и планы отдела полиции.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20221024/terakt-1826192854.html

пятигорск

ставропольский край

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Влада Копылова

происшествия, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край