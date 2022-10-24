10:50 24.10.2022 (обновлено: 11:13 24.10.2022)
ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста
Один из исламистов, готовивших теракт в ОВД, рассказал, что прибыл в Пятигорск месяц назад
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что прибыл в город совсем недавно – в сентябре.
Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники группировки "Исламское государство" были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства".
"В 2022 году, в начале сентября, приехал в город Пятигорск и там начал работать охранником. В Telegram нашел группу... и там начал изучать радикальный ислам. Они мне дали задачу, чтобы я снимал контейнер в рынке и купил некоторые вещи для взрыва. И со мной был тоже один брат - он тоже некоторые вещи покупал для взрыва", - рассказал один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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