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ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста - РИА Новости, 24.10.2022
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ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста
ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста - РИА Новости, 24.10.2022
ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста
Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:50
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пятигорск
россия
центральная азия
исламское государство
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что прибыл в город совсем недавно – в сентябре.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники группировки "Исламское государство" были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html
пятигорск
россия
центральная азия
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Задержание и допрос сторонников ИГ* в Пятигорске
Задержание и допрос сторонников ИГ* в Пятигорске
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пятигорск, россия, центральная азия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Пятигорск, Россия, Центральная Азия, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:50 24.10.2022 (обновлено: 11:13 24.10.2022)
 
ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста

Один из исламистов, готовивших теракт в ОВД, рассказал, что прибыл в Пятигорск месяц назад

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что прибыл в город совсем недавно – в сентябре.
Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники группировки "Исламское государство" были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства".
"В 2022 году, в начале сентября, приехал в город Пятигорск и там начал работать охранником. В Telegram нашел группу... и там начал изучать радикальный ислам. Они мне дали задачу, чтобы я снимал контейнер в рынке и купил некоторые вещи для взрыва. И со мной был тоже один брат - он тоже некоторые вещи покупал для взрыва", - рассказал один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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ПятигорскРоссияЦентральная АзияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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