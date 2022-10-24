https://ria.ru/20221024/terakt-1826192854.html

ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста

ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста - РИА Новости, 24.10.2022

ФСБ опубликовала видео одного из задержанных в Пятигорске исламиста

Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:50

2022-10-24T10:50

2022-10-24T11:13

пятигорск

россия

центральная азия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Один из задержанных сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе внутренних дел Пятигорска, рассказал, что прибыл в город совсем недавно – в сентябре.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники группировки "Исламское государство" были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html

пятигорск

россия

центральная азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос сторонников ИГ* в Пятигорске Задержание и допрос сторонников ИГ* в Пятигорске 2022-10-24T10:50 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пятигорск, россия, центральная азия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)