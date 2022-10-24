https://ria.ru/20221024/telekanaly-1826287397.html

Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов

Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов - РИА Новости, 24.10.2022

Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов

Новые регионы РФ получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:53

2022-10-24T14:53

2022-10-24T15:02

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий чернышенко

вгтрк

технологии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Новые регионы РФ получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов. Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен - 95%. ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html

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россия, дмитрий чернышенко, вгтрк, технологии