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Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/telekanaly-1826287397.html
Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов
Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов - РИА Новости, 24.10.2022
Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов
Новые регионы РФ получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:53
2022-10-24T15:02
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий чернышенко
вгтрк
технологии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Новые регионы РФ получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов. Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен - 95%. ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - сообщил вице-премьер.
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россия, дмитрий чернышенко, вгтрк, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Чернышенко, ВГТРК, Технологии
14:53 24.10.2022 (обновлено: 15:02 24.10.2022)
 
Новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов

Чернышенко: новые регионы получат доступ к российским телеканалам, льготам на видеосервисы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтудия телеканала "Россия 24"
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Новые регионы РФ получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов. Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен - 95%. ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - сообщил вице-премьер.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 06:51
Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ЧернышенкоВГТРКТехнологии
 
 
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