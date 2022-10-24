https://ria.ru/20221024/tapochki-1826157135.html

Британцам посоветовали греть тапочки в микроволновке зимой

Британцам посоветовали греть тапочки в микроволновке зимой - РИА Новости, 24.10.2022

Британцам посоветовали греть тапочки в микроволновке зимой

Журналист издания Daily Mail Изольда Уолтерс посоветовала британцам греть тапочки в микроволновой печи и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T05:00

2022-10-24T05:00

2022-10-24T05:00

в мире

великобритания

отопление

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Журналист издания Daily Mail Изольда Уолтерс посоветовала британцам греть тапочки в микроволновой печи и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями, чтобы согреться и сэкономить грядущей зимой.В квартирах, отмечается в публикации, температуру можно поддерживать с помощью самонагревающихся столов. Не стоит забывать и о конфорке, сохраняющей напитки теплыми.Кроме того, как утверждается в статье, британцы за счет включенного отопления рискуют увеличить свои коммунальные счета на 75%. Работая из дома, "пятидневка" по четыре часа обойдется в 90 фунтов стерлингов — это более 6,2 тысячи рублей.Ранее польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Он рекомендовал жителям страны сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет.В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ из США.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

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в мире, великобритания, отопление