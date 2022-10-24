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На Пхукете ищут пропавшую туристку из России

На Пхукете ищут пропавшую туристку из России - РИА Новости, 24.10.2022

На Пхукете ищут пропавшую туристку из России

В Таиланде уже четыре дня ищут россиянку, пропавшую 20 октября, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:35

2022-10-24T10:35

2022-10-24T10:35

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БАНГКОК, 24 окт — РИА Новости. В Таиланде уже четыре дня ищут россиянку, пропавшую 20 октября, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Участвуют более ста человек, это и полицейские, и военнослужащие береговой охраны, и водолазы. Задействованы суда и вертолеты. Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа", — сообщил Соснов.По словам консула, проведение спасательной операции в первые дни сильно осложняли погодные условия: на острове шли ливневые дожди."Интенсивный поиск будет по местным правилам продолжаться семь дней, после чего властями будут приниматься дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств", — уточнил он.Пятидесятитрехлетняя гражданка РФ Елена Радченко в четверг вышла из гостиницы, в которой проживала на острове, и не вернулась, после чего представители принимающей туристической компании обратились в полицию и в российское генконсульство, рассказал агентству дипломат.На Пхукете предполагают, что женщина могла провести некоторое время на пляже рядом с отелем, а потом зайти в море, так как у берега были найдены принадлежащие ей вещи.Владимир Соснов напомнил, что в сезон дождей морские волны могут достигать трехметровой высоты. "Но, несмотря на выставленные на пляжах красные флаги, некоторые туристы продолжают купаться и при таких погодных условиях, подвергая себя опасности", — добавил он.

https://ria.ru/20221024/iturup-1826165700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

пхукет (остров), россия, таиланд, происшествия, новости - туризм, туризм, море