https://ria.ru/20221024/tadzhikistan-1826319492.html

Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве

Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве - РИА Новости, 24.10.2022

Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве

Сегодня, 24 октября, начинаются Дни культуры Таджикистана в России. Они стартуют с гала-концерта в Государственном академическом московском Малом театре,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:14

2022-10-24T18:14

2022-10-24T18:44

культура

новости культуры

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москва

малый театр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДУШАНБЕ, 24 окт – РИА Нововсти, Лидия Исамова. Сегодня, 24 октября, начинаются Дни культуры Таджикистана в России. Они стартуют с гала-концерта в Государственном академическом московском Малом театре, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Ляйсан Абдуллина.Концерт пройдет с участие известных четырех известных солистов Академического театра оперы и балета имени С. Айни и семи эстрадных певцов. Также выступят танцевальные коллективы "Гулрез" и "Зебо" и группа карнаистов и дойристов."Следующий концерт состоится в Уфе 26 октября на сцене концертного зала "Башкортостан". Дни культуры проводятся при поддержке министерств культуры России и Таджикистана в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", — уточнила Ляйсан Абдуллина.

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Елена Громова

новости культуры, таджикистан, россия, москва, малый театр, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)