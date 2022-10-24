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Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/tadzhikistan-1826319492.html
Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве
Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве - РИА Новости, 24.10.2022
Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве
Сегодня, 24 октября, начинаются Дни культуры Таджикистана в России. Они стартуют с гала-концерта в Государственном академическом московском Малом театре,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:14
2022-10-24T18:44
культура
новости культуры
таджикистан
россия
москва
малый театр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДУШАНБЕ, 24 окт – РИА Нововсти, Лидия Исамова. Сегодня, 24 октября, начинаются Дни культуры Таджикистана в России. Они стартуют с гала-концерта в Государственном академическом московском Малом театре, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Ляйсан Абдуллина.Концерт пройдет с участие известных четырех известных солистов Академического театра оперы и балета имени С. Айни и семи эстрадных певцов. Также выступят танцевальные коллективы "Гулрез" и "Зебо" и группа карнаистов и дойристов."Следующий концерт состоится в Уфе 26 октября на сцене концертного зала "Башкортостан". Дни культуры проводятся при поддержке министерств культуры России и Таджикистана в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", — уточнила Ляйсан Абдуллина.
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новости культуры, таджикистан, россия, москва, малый театр, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Культура, Новости культуры, Таджикистан, Россия, Москва, Малый театр, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
18:14 24.10.2022 (обновлено: 18:44 24.10.2022)
 
Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве

Дни культуры Таджикистана в России начинаются в Москве с гала-концерта в Малом театре

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкТеатральный проезд в Москве
Театральный проезд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДУШАНБЕ, 24 окт – РИА Нововсти, Лидия Исамова. Сегодня, 24 октября, начинаются Дни культуры Таджикистана в России. Они стартуют с гала-концерта в Государственном академическом московском Малом театре, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Ляйсан Абдуллина.

"В фойе будет развернута выставка прикладного искусства мастеров народных промыслов Таджикистана", — сказала она.

Концерт пройдет с участие известных четырех известных солистов Академического театра оперы и балета имени С. Айни и семи эстрадных певцов. Также выступят танцевальные коллективы "Гулрез" и "Зебо" и группа карнаистов и дойристов.
"Следующий концерт состоится в Уфе 26 октября на сцене концертного зала "Башкортостан". Дни культуры проводятся при поддержке министерств культуры России и Таджикистана в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", — уточнила Ляйсан Абдуллина.
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КультураНовости культурыТаджикистанРоссияМоскваМалый театрФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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