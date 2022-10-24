https://ria.ru/20221024/svet-1826331584.html

В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного

В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного - РИА Новости, 24.10.2022

В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного

Сильный ветер оставил без света несколько микрорайонов города Мирный в Якутии, проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Якутии, энергетики... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:42

2022-10-24T16:42

2022-10-24T16:42

происшествия

мирный

якутскэнерго

русгидро

свет

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Сильный ветер оставил без света несколько микрорайонов города Мирный в Якутии, проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Якутии, энергетики продолжают восстановительные работы, сообщает пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго"."24 октября 2022 года из-за шквалистого ветра, порывами до 27 метров в секунду, произошло отключение линий электропередачи 110 кВ Л 132 "Мирный - МГРЭС" Л 131 "МГРЭС - Фабрика №3", в результате чего ограничено электроснабжение в некоторых районах города Мирного", - доложили в пресс-службе.Как отметили в компании ПАО "Якутскэнерго" (входит в Русгидро), в аварийно-восстановительных работах задействованы пять бригад энергетиков."Шквалистый ветер также стал причиной отключения электроснабжения в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском районах Якутии. Энергетики районов электрических сетей продолжат восстановительные работы до полного возобновления электроснабжения потребителей", - отметили в пресс-службе.По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки во многих районах Якутии и в столице республики, в городе Якутске ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют снегопад, местами густой.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825580573.html

https://ria.ru/20221024/pereboi-1826314594.html

мирный

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мирный, якутскэнерго, русгидро, свет, россия, республика саха (якутия)