https://ria.ru/20221024/svet-1826331584.html
В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного
В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного - РИА Новости, 24.10.2022
В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного
Сильный ветер оставил без света несколько микрорайонов города Мирный в Якутии, проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Якутии, энергетики... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:42
2022-10-24T16:42
2022-10-24T16:42
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ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Сильный ветер оставил без света несколько микрорайонов города Мирный в Якутии, проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Якутии, энергетики продолжают восстановительные работы, сообщает пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго"."24 октября 2022 года из-за шквалистого ветра, порывами до 27 метров в секунду, произошло отключение линий электропередачи 110 кВ Л 132 "Мирный - МГРЭС" Л 131 "МГРЭС - Фабрика №3", в результате чего ограничено электроснабжение в некоторых районах города Мирного", - доложили в пресс-службе.Как отметили в компании ПАО "Якутскэнерго" (входит в Русгидро), в аварийно-восстановительных работах задействованы пять бригад энергетиков."Шквалистый ветер также стал причиной отключения электроснабжения в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском районах Якутии. Энергетики районов электрических сетей продолжат восстановительные работы до полного возобновления электроснабжения потребителей", - отметили в пресс-службе.По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки во многих районах Якутии и в столице республики, в городе Якутске ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют снегопад, местами густой.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825580573.html
https://ria.ru/20221024/pereboi-1826314594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мирный, якутскэнерго, русгидро, свет, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Мирный, ЯкутскЭнерго, РусГидро, свет, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ветер оставил без света жителей Мирного
В Якутии порывистый ветер оставил без света жителей города Мирный и других районов региона
ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Сильный ветер оставил без света несколько микрорайонов города Мирный в Якутии, проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Якутии, энергетики продолжают восстановительные работы, сообщает пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
"24 октября 2022 года из-за шквалистого ветра, порывами до 27 метров в секунду, произошло отключение линий электропередачи 110 кВ Л 132 "Мирный - МГРЭС" Л 131 "МГРЭС - Фабрика №3", в результате чего ограничено электроснабжение в некоторых районах города Мирного", - доложили в пресс-службе.
Как отметили в компании ПАО "Якутскэнерго" (входит в Русгидро
), в аварийно-восстановительных работах задействованы пять бригад энергетиков.
"Шквалистый ветер также стал причиной отключения электроснабжения в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском районах Якутии. Энергетики районов электрических сетей продолжат восстановительные работы до полного возобновления электроснабжения потребителей", - отметили в пресс-службе.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки во многих районах Якутии и в столице республики, в городе Якутске
ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют снегопад, местами густой.