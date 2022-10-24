https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html

Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом

Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом - РИА Новости, 24.10.2022

Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом

Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:32

2022-10-24T18:32

2022-10-24T18:32

в мире

риши сунак

пенни мордонт

отставка трасс с поста премьера британии

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны.Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с глубоким экономическим кризисом."Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", - заявил Сунак в своей первой речи после избрания.В своей речи он также выразил признательность своей предшественнице Лиз Трасс за службу в исключительно сложные времена.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии после того, как его оппонент, лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он автоматически стал главой британского правительства.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

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