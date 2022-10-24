https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:32
2022-10-24T18:32
2022-10-24T18:32
в мире
риши сунак
пенни мордонт
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826203636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e88d320281973830a2e648f043e5d37b.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны.Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с глубоким экономическим кризисом."Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", - заявил Сунак в своей первой речи после избрания.В своей речи он также выразил признательность своей предшественнице Лиз Трасс за службу в исключительно сложные времена.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии после того, как его оппонент, лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он автоматически стал главой британского правительства.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826203636_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdb80ed30e27b9fbc9f0a7830d552b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, пенни мордонт, отставка трасс с поста премьера британии, великобритания, лиз трасс
В мире, Риши Сунак, Пенни Мордонт, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания, Лиз Трасс
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Сунак заявил, что объединение Консервативной партии и Британии будет для него приоритетом