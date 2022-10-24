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Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом - РИА Новости, 24.10.2022
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Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:32
2022-10-24T18:32
в мире
риши сунак
пенни мордонт
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны.Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с глубоким экономическим кризисом."Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", - заявил Сунак в своей первой речи после избрания.В своей речи он также выразил признательность своей предшественнице Лиз Трасс за службу в исключительно сложные времена.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии после того, как его оппонент, лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он автоматически стал главой британского правительства.
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в мире, риши сунак, пенни мордонт, отставка трасс с поста премьера британии, великобритания, лиз трасс
В мире, Риши Сунак, Пенни Мордонт, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания, Лиз Трасс
18:32 24.10.2022
 
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом

Сунак заявил, что объединение Консервативной партии и Британии будет для него приоритетом

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Избранный премьером Британии Риши Сунак заявил, что стране нужны стабильность и единство, для него будет приоритетом объединение Консервативной партии и страны.
Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с глубоким экономическим кризисом.
"Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", - заявил Сунак в своей первой речи после избрания.
В своей речи он также выразил признательность своей предшественнице Лиз Трасс за службу в исключительно сложные времена.
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии после того, как его оппонент, лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он автоматически стал главой британского правительства.
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В миреРиши СунакПенни МордонтОтставка Трасс с поста премьера БританииВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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