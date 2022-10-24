https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html

"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером

"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером - РИА Новости, 25.10.2022

"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером

Читатели газеты Express резко отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-24T18:13

2022-10-24T18:13

2022-10-25T03:23

в мире

риши сунак

пенни мордонт

лиз трасс

великобритания

евросоюз

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Express резко отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии.Многие пользователи возмутились теми, кто за него голосовал, а некоторые припомнили Сунаку, что он причастен к нынешним экономическим проблемам в стране."Прощай, Консервативная партия", — написал Lazy Git."Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака", — согласился с предыдущим пользователем Servative."Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?" — возмутился footymcfootball."Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены", — написал Tilly2017."Основные партии — пятая колонна Евросоюза. Нам нужна новая партия, которая будет бороться с фашизмом ЕС и их приспешниками", — заявил clumppuller."Риши поддерживал Brexit, значит, он ответственен за экономический бардак, происходящий в стране", — сказал Hastaluego."Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", — заключил RobRoss.Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы. В результате он стал новым лидером тори и главой правительства Великобритании.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на прошлой неделе заявила о своей отставке. К тому моменту она занимала эту должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/dzhabarov-1826353172.html

https://ria.ru/20221024/vybory-1826349878.html

https://ria.ru/20221024/trass-1826339076.html

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в мире, риши сунак, пенни мордонт, лиз трасс, великобритания, евросоюз, отставка трасс с поста премьера британии