https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером - РИА Новости, 25.10.2022
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
Читатели газеты Express резко отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-24T18:13
2022-10-24T18:13
2022-10-25T03:23
в мире
риши сунак
пенни мордонт
лиз трасс
великобритания
евросоюз
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Express резко отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии.Многие пользователи возмутились теми, кто за него голосовал, а некоторые припомнили Сунаку, что он причастен к нынешним экономическим проблемам в стране."Прощай, Консервативная партия", — написал Lazy Git."Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака", — согласился с предыдущим пользователем Servative."Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?" — возмутился footymcfootball."Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены", — написал Tilly2017."Основные партии — пятая колонна Евросоюза. Нам нужна новая партия, которая будет бороться с фашизмом ЕС и их приспешниками", — заявил clumppuller."Риши поддерживал Brexit, значит, он ответственен за экономический бардак, происходящий в стране", — сказал Hastaluego."Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", — заключил RobRoss.Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы. В результате он стал новым лидером тори и главой правительства Великобритании.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на прошлой неделе заявила о своей отставке. К тому моменту она занимала эту должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/dzhabarov-1826353172.html
https://ria.ru/20221024/vybory-1826349878.html
https://ria.ru/20221024/trass-1826339076.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, пенни мордонт, лиз трасс, великобритания, евросоюз, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Пенни Мордонт, Лиз Трасс, Великобритания, Евросоюз, Отставка Трасс с поста премьера Британии
18:13 24.10.2022 (обновлено: 03:23 25.10.2022)
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
Читатели Express возмутились избранием Риши Сунака на пост премьер-министра Британии
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Читатели газеты Express
резко отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии.
Многие пользователи возмутились теми, кто за него голосовал, а некоторые припомнили Сунаку, что он причастен к нынешним экономическим проблемам в стране.
"Прощай, Консервативная партия", — написал Lazy Git.
"Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака", — согласился с предыдущим пользователем Servative.
"Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?" — возмутился footymcfootball.
"Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены", — написал Tilly2017.
"Основные партии — пятая колонна Евросоюза. Нам нужна новая партия, которая будет бороться с фашизмом ЕС
и их приспешниками", — заявил clumppuller.
"Риши поддерживал Brexit, значит, он ответственен за экономический бардак, происходящий в стране", — сказал Hastaluego.
"Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", — заключил RobRoss.
Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт
отказалась от дальнейшей борьбы. В результате он стал новым лидером тори и главой правительства Великобритании
.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс
на прошлой неделе заявила о своей отставке. К тому моменту она занимала эту должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.