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В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака - РИА Новости, 24.10.2022
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В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака
В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака - РИА Новости, 24.10.2022
В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака
Улучшение отношений между Великобританией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, так как Лондон следует курсу... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:31
2022-10-24T17:32
в мире
риши сунак
олег морозов
великобритания
россия
госдума рф
единая россия
пенни мордонт
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Улучшение отношений между Великобританией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, так как Лондон следует курсу Вашингтона, а также пытается быть русофобским лидером в Европе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым лидером правящей Консервативной партии и главой британского правительства.По словам парламентария, Сунак будет следовать данным принципам, поэтому "иллюзий быть не должно"."Сунак будет следовать этим принципам, пока не зайдёт в окончательный тупик", - уточнил он.
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в мире, риши сунак, олег морозов, великобритания, россия, госдума рф, единая россия, пенни мордонт
В мире, Риши Сунак, Олег Морозов, Великобритания, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Пенни Мордонт
17:31 24.10.2022 (обновлено: 17:32 24.10.2022)
 
В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака

В Госдуме назвали улучшение отношений с Британией после избрания Сунака маловероятным

© AP Photo / Daniel LealРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Daniel Leal
Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Улучшение отношений между Великобританией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, так как Лондон следует курсу Вашингтона, а также пытается быть русофобским лидером в Европе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым лидером правящей Консервативной партии и главой британского правительства.
"Сегодня улучшение отношений между Британии и Россией маловероятно в силу двух факторов: американского, который предполагает движение в фарватере Вашингтона, и европейского, где Британия пытается играть роль русофобского лидера", - сказал Морозов.
По словам парламентария, Сунак будет следовать данным принципам, поэтому "иллюзий быть не должно".
"Сунак будет следовать этим принципам, пока не зайдёт в окончательный тупик", - уточнил он.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:04
Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Британии
 
В миреРиши СунакОлег МорозовВеликобританияРоссияГосдума РФЕдиная РоссияПенни Мордонт
 
 
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