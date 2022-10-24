https://ria.ru/20221024/sunak-1826345656.html

В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака

В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака - РИА Новости, 24.10.2022

В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Лондоном после избрания Сунака

Улучшение отношений между Великобританией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, так как Лондон следует курсу... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:31

2022-10-24T17:31

2022-10-24T17:32

в мире

риши сунак

олег морозов

великобритания

россия

госдума рф

единая россия

пенни мордонт

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Улучшение отношений между Великобританией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, так как Лондон следует курсу Вашингтона, а также пытается быть русофобским лидером в Европе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым лидером правящей Консервативной партии и главой британского правительства.По словам парламентария, Сунак будет следовать данным принципам, поэтому "иллюзий быть не должно"."Сунак будет следовать этим принципам, пока не зайдёт в окончательный тупик", - уточнил он.

https://ria.ru/20221024/trass-1826339076.html

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