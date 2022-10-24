https://ria.ru/20221024/sunak-1826333660.html

Сунак призвал членов парламента объединиться

Сунак призвал членов парламента объединиться - РИА Новости, 24.10.2022

Сунак призвал членов парламента объединиться

Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:48

2022-10-24T16:48

2022-10-24T17:08

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риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает агентство Блумберг."Сунак заявил своим парламентариям, что они столкнулись с кризисом, и им необходимо разрешить его... Одним из основных посланий Сунака было то, что партии необходимо объединиться", - говорится в сообщении агентства.Сунак после избрания новым лидером партии и премьером Британии проводит закрытую встречу с членами парламента от тори.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания