https://ria.ru/20221024/sunak-1826333660.html
Сунак призвал членов парламента объединиться
Сунак призвал членов парламента объединиться - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак призвал членов парламента объединиться
Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:48
2022-10-24T16:48
2022-10-24T17:08
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает агентство Блумберг."Сунак заявил своим парламентариям, что они столкнулись с кризисом, и им необходимо разрешить его... Одним из основных посланий Сунака было то, что партии необходимо объединиться", - говорится в сообщении агентства.Сунак после избрания новым лидером партии и премьером Британии проводит закрытую встречу с членами парламента от тори.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
16:48 24.10.2022 (обновлено: 17:08 24.10.2022)
Сунак призвал членов парламента объединиться
Новый премьер Британии Сунак призвал членов парламента объединиться перед лицом кризиса