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Сунак призвал членов парламента объединиться - РИА Новости, 24.10.2022
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Сунак призвал членов парламента объединиться
Сунак призвал членов парламента объединиться - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак призвал членов парламента объединиться
Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:48
2022-10-24T17:08
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает агентство Блумберг."Сунак заявил своим парламентариям, что они столкнулись с кризисом, и им необходимо разрешить его... Одним из основных посланий Сунака было то, что партии необходимо объединиться", - говорится в сообщении агентства.Сунак после избрания новым лидером партии и премьером Британии проводит закрытую встречу с членами парламента от тори.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
16:48 24.10.2022 (обновлено: 17:08 24.10.2022)
 
Сунак призвал членов парламента объединиться

Новый премьер Британии Сунак призвал членов парламента объединиться перед лицом кризиса

© AP Photo / Rui VieiraРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак после избрания премьером Британии заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса, передает агентство Блумберг.
"Сунак заявил своим парламентариям, что они столкнулись с кризисом, и им необходимо разрешить его... Одним из основных посланий Сунака было то, что партии необходимо объединиться", - говорится в сообщении агентства.
Сунак после избрания новым лидером партии и премьером Британии проводит закрытую встречу с членами парламента от тори.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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