https://ria.ru/20221024/sunak-1826333212.html
Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам
Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам - РИА Новости, 24.10.2022
Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам
Первый министр Шотландии Никола Стерджен после избрания экс-главы минфина Великобритании Риши Сунака премьером страны призвала его провести досрочные всеобщие... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:45
2022-10-24T16:45
2022-10-24T17:21
в мире
шотландия
никола стерджен
риши сунак
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен после избрания экс-главы минфина Великобритании Риши Сунака премьером страны призвала его провести досрочные всеобщие выборы, а также заявила, что Шотландия за него никогда бы не проголосовала.Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны."Что касается политики, я бы предложила одно немедленное решение, которое он должен принять, и одно, которое он точно не должен. Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс", - написала Стерджен в Twitter. При этом первый министр Шотландии поздравила Сунака и заявила, что сделает всё возможное, чтобы построить с ним конструктивные рабочие отношения.Ранее подавшая в отставку премьер Британии Лиз Трасс заявила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221024/kot-1826339755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, никола стерджен, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Шотландия, Никола Стерджен, Риши Сунак, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:45 24.10.2022 (обновлено: 17:21 24.10.2022)
Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам
Глава Шотландии Стерджен заявила, что жители ее страны не проголосовали бы за Сунака