https://ria.ru/20221024/sunak-1826333212.html

Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам

Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам - РИА Новости, 24.10.2022

Шотландия после избрания Сунака призвала к досрочным всеобщим выборам

Первый министр Шотландии Никола Стерджен после избрания экс-главы минфина Великобритании Риши Сунака премьером страны призвала его провести досрочные всеобщие... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:45

2022-10-24T16:45

2022-10-24T17:21

в мире

шотландия

никола стерджен

риши сунак

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен после избрания экс-главы минфина Великобритании Риши Сунака премьером страны призвала его провести досрочные всеобщие выборы, а также заявила, что Шотландия за него никогда бы не проголосовала.Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны."Что касается политики, я бы предложила одно немедленное решение, которое он должен принять, и одно, которое он точно не должен. Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс", - написала Стерджен в Twitter. При этом первый министр Шотландии поздравила Сунака и заявила, что сделает всё возможное, чтобы построить с ним конструктивные рабочие отношения.Ранее подавшая в отставку премьер Британии Лиз Трасс заявила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/kot-1826339755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шотландия, никола стерджен, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии