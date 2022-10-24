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Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака - РИА Новости, 24.10.2022
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Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака
Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака - РИА Новости, 24.10.2022
Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака
Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:27
2022-10-24T13:27
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны и лидера консерваторов, сообщает телеканал Sky News.На прошлой неделе в пятницу лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В воскресенье о выдвижении своей кандидатуры объявил Сунак."Около 178 членов парламента от консерваторов поддерживают Сунака - более половины из 355 членов партии (не считая Сунака и Пенни Мордонт)", - говорится в сообщении телеканала.Премьер Британии Лиз Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
13:27 24.10.2022
 
Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака

Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака в гонке за пост премьера

© AP Photo / David CliffБританский политик Риши Сунак
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Британский политик Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны и лидера консерваторов, сообщает телеканал Sky News.
На прошлой неделе в пятницу лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В воскресенье о выдвижении своей кандидатуры объявил Сунак.
"Около 178 членов парламента от консерваторов поддерживают Сунака - более половины из 355 членов партии (не считая Сунака и Пенни Мордонт)", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер Британии Лиз Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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