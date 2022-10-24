https://ria.ru/20221024/sunak-1826250754.html

Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака

Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака - РИА Новости, 24.10.2022

Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака

Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:27

2022-10-24T13:27

2022-10-24T13:27

в мире

риши сунак

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826203636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e88d320281973830a2e648f043e5d37b.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны и лидера консерваторов, сообщает телеканал Sky News.На прошлой неделе в пятницу лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В воскресенье о выдвижении своей кандидатуры объявил Сунак."Около 178 членов парламента от консерваторов поддерживают Сунака - более половины из 355 членов партии (не считая Сунака и Пенни Мордонт)", - говорится в сообщении телеканала.Премьер Британии Лиз Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания