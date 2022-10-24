https://ria.ru/20221024/sukhanov-1826337962.html

Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса

Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса - РИА Новости, 24.10.2022

Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:02

2022-10-24T17:02

2022-10-24T23:50

правительство рф

михаил мишустин

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его просьбе, говорится в соответствующем распоряжении."Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — говорится в документе.Суханов отвечал за транспортную безопасность. РБК ранее писал о его возможном уходе, связывая это с терактом на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

правительство рф, михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии)