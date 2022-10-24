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Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса - РИА Новости, 24.10.2022
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Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса
Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса - РИА Новости, 24.10.2022
Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:02
2022-10-24T23:50
правительство рф
михаил мишустин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его просьбе, говорится в соответствующем распоряжении."Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — говорится в документе.Суханов отвечал за транспортную безопасность. РБК ранее писал о его возможном уходе, связывая это с терактом на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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правительство рф, михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Правительство РФ, Михаил Мишустин, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
17:02 24.10.2022 (обновлено: 23:50 24.10.2022)
 
Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса

Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса по его просьбе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства транспорта России
Здание Министерства транспорта России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства транспорта России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его просьбе, говорится в соответствующем распоряжении.
"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — говорится в документе.
Суханов отвечал за транспортную безопасность. РБК ранее писал о его возможном уходе, связывая это с терактом на Крымском мосту.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 16:26
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
 
Правительство РФМихаил МишустинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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