https://ria.ru/20221024/su-30-1826189694.html
Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете
Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете - РИА Новости, 24.10.2022
Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете
Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал РИА РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:44
2022-10-24T10:44
2022-10-24T15:40
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
происшествия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета", — сказал собеседник агентства. По его словам, причиной потери сознания экипажем Су-30 могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету."К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия
Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске, Происшествия
10:44 24.10.2022 (обновлено: 15:40 24.10.2022)
Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете
Пилоты не отвели Су-30 от жилых домов в Иркутске, предположительно, из-за потери сознания
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета", — сказал собеседник агентства. По его словам, причиной потери сознания экипажем Су-30 могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету.
"К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.