https://ria.ru/20221024/su-30-1826189694.html

Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете

Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете - РИА Новости, 24.10.2022

Пилоты Су-30, упавшего в Иркутске, могли потерять сознание в полете

Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал РИА РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:44

2022-10-24T10:44

2022-10-24T15:40

иркутск

су-30

крушение су-30 в иркутске

происшествия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пилоты истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета", — сказал собеседник агентства. По его словам, причиной потери сознания экипажем Су-30 могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету."К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

иркутск

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Кирилл Волков

иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия