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Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 24.10.2022
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Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 24.10.2022
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:12
2022-10-24T18:21
сша
россия
валерий герасимов
марк милли
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Телефонный разговор прошел в понедельник."Начальник генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - сказали в ведомстве.
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сша, россия, валерий герасимов, марк милли, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Россия, Валерий Герасимов, Марк Милли, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:12 24.10.2022 (обновлено: 18:21 24.10.2022)
 
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Герасимов обсудил с коллегой из США Милли возможное применение Украиной "грязной бомбы"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Телефонный разговор прошел в понедельник.
"Начальник генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - сказали в ведомстве.
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Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
 
СШАРоссияВалерий ГерасимовМарк МиллиУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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