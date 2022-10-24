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Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 24.10.2022

Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:12

2022-10-24T18:12

2022-10-24T18:21

сша

россия

валерий герасимов

марк милли

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Телефонный разговор прошел в понедельник."Начальник генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

сша

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, валерий герасимов, марк милли, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)