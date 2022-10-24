https://ria.ru/20221024/ssha-1826264464.html
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде
США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:00
2022-10-24T14:00
2022-10-24T14:00
григорий карасин
сша
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_728a7c9c5554605310c47ba5a7bb773c.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам", - написал он в своём Telegram-канале.По словам сенатора, заочная полемика о лидерстве в современном мире, от которого явно не намерены отказываться американцы, станет одной из основных тем открывшегося в понедельник в Подмосковье международном дискуссионном клубе "Валдай". "Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убеждён, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям", - заявил Карасин.Он обратил внимание на важность аргументации в пользу того, что санкционное подавление "бесперспективно и чрезвычайно опасно"."Хотелось бы, чтобы политики и политологи дали ответ на то, как они мыслят будущую гармонизацию интересов в мировых делах. Словом, важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20221024/ssha-1826237465.html
https://ria.ru/20221024/missisipi-1826159330.html
сша
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2843c423a78a4d466d8a180c3566aab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий карасин, сша, московская область (подмосковье), совет федерации рф, в мире
Григорий Карасин, США, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ, В мире
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде
Глава международного комитета Совфеда Карасин заявил, что США утратят свою лидирующую роль