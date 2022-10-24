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США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022
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США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде
США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:00
2022-10-24T14:00
григорий карасин
сша
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам", - написал он в своём Telegram-канале.По словам сенатора, заочная полемика о лидерстве в современном мире, от которого явно не намерены отказываться американцы, станет одной из основных тем открывшегося в понедельник в Подмосковье международном дискуссионном клубе "Валдай". "Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убеждён, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям", - заявил Карасин.Он обратил внимание на важность аргументации в пользу того, что санкционное подавление "бесперспективно и чрезвычайно опасно"."Хотелось бы, чтобы политики и политологи дали ответ на то, как они мыслят будущую гармонизацию интересов в мировых делах. Словом, важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию", - отметил сенатор.
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григорий карасин, сша, московская область (подмосковье), совет федерации рф, в мире
Григорий Карасин, США, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ, В мире
14:00 24.10.2022
 
США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде

Глава международного комитета Совфеда Карасин заявил, что США утратят свою лидирующую роль

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам", - написал он в своём Telegram-канале.
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По словам сенатора, заочная полемика о лидерстве в современном мире, от которого явно не намерены отказываться американцы, станет одной из основных тем открывшегося в понедельник в Подмосковье международном дискуссионном клубе "Валдай". "Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убеждён, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям", - заявил Карасин.
Он обратил внимание на важность аргументации в пользу того, что санкционное подавление "бесперспективно и чрезвычайно опасно".
"Хотелось бы, чтобы политики и политологи дали ответ на то, как они мыслят будущую гармонизацию интересов в мировых делах. Словом, важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию", - отметил сенатор.
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Григорий КарасинСШАМосковская область (Подмосковье)Совет Федерации РФВ мире
 
 
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