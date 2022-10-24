https://ria.ru/20221024/ssha-1826264464.html

США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде

США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022

США утратят свою лидирующую роль, заявили в Совфеде

США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:00

2022-10-24T14:00

2022-10-24T14:00

григорий карасин

сша

московская область (подмосковье)

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США утрачивают свою лидирующую роль, возникло множество других полюсов, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам", - написал он в своём Telegram-канале.По словам сенатора, заочная полемика о лидерстве в современном мире, от которого явно не намерены отказываться американцы, станет одной из основных тем открывшегося в понедельник в Подмосковье международном дискуссионном клубе "Валдай". "Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убеждён, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям", - заявил Карасин.Он обратил внимание на важность аргументации в пользу того, что санкционное подавление "бесперспективно и чрезвычайно опасно"."Хотелось бы, чтобы политики и политологи дали ответ на то, как они мыслят будущую гармонизацию интересов в мировых делах. Словом, важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20221024/ssha-1826237465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

григорий карасин, сша, московская область (подмосковье), совет федерации рф, в мире