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Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире

Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире - РИА Новости, 24.10.2022

Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире

Роль американского доллара в мировой экономике и влияние США в международной политике будут падать вместе ростом числа альтернативных валют, используемых... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:43

2022-10-24T12:43

2022-10-24T12:43

сша

индия

европа

конгресс сша

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роль американского доллара в мировой экономике и влияние США в международной политике будут падать вместе ростом числа альтернативных валют, используемых странами для взаимных расчетов, заявил старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов (США) Кристиан Уитон."Очевидно, что будет гораздо больше альтернативных валют, которые будут использоваться странами для взаимных расчетов в торговле. Это будет подрывать роль доллара и в дальнейшем", - сказал Уитон, выступая на открытии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Значение американской валюты в современном мире, добавил он, уже подвергается сомнению вместе с тем, как все больше и больше стран используют альтернативные валюты для взаимных расчетов."У Вашингтона нет той власти, которая была раньше. Китай пытается выходить из-под финансовых санкций, помогает России преодолевать их. Уже были введены облигации, основанные на юане, а Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива пытаются манкировать санкции, вводимые США. Это будет подрывать роль доллара, а страны будут переходить на альтернативные валюты", - добавил Уитон.Но о полном снижении роли США, по мнению американского эксперта, говорить преждевременно, это было бы ошибкой."Страна находится в гораздо лучшем состоянии, чем Европа. Мы сейчас поставляем сжиженный газ в Европу. Китайский экономический рост незначительный. ... Но Конгрессу США становится сложнее тратить деньги, а Федеральной резервной системе становится сложнее увеличить эмиссию денежных средств, не увеличивая инфляцию", - отметил он.О снижении роли США и уходе от гегемонии какой-либо одной страны вообще заявил и директор Объединенного Института оборонных исследований (Индия) Бал Кришан Шарма."Мы говорим о классической структуре гегемонии, и, допустим, это США и их стратегические союзники. Но такой мир более невозможен. Если раньше всей властью обладала определенная группа стран, то теперь мы говорим о ее децентрализации", - сказал Шарма на открытии заседания "Валдая".Сигналы к этому были видны еще задолго до того, как на Украине разразился конфликт, подчеркнул он."До 24 февраля наблюдались стратегические потрясения, спровоцировавшие потребность в пересмотре существующего миропорядка: первое - это пандемия COVID-19, которая стала глобальным явлением со своими последствиями. Второе - это вывод войск США из Афганистана, породивший ряд проблем, в том числе на евразийском пространстве", - заключил Шарма.

https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, индия, европа, конгресс сша, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"