https://ria.ru/20221024/ssha-1826237465.html
Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире
Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире - РИА Новости, 24.10.2022
Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире
Роль американского доллара в мировой экономике и влияние США в международной политике будут падать вместе ростом числа альтернативных валют, используемых... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:43
2022-10-24T12:43
2022-10-24T12:43
сша
индия
европа
конгресс сша
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роль американского доллара в мировой экономике и влияние США в международной политике будут падать вместе ростом числа альтернативных валют, используемых странами для взаимных расчетов, заявил старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов (США) Кристиан Уитон."Очевидно, что будет гораздо больше альтернативных валют, которые будут использоваться странами для взаимных расчетов в торговле. Это будет подрывать роль доллара и в дальнейшем", - сказал Уитон, выступая на открытии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Значение американской валюты в современном мире, добавил он, уже подвергается сомнению вместе с тем, как все больше и больше стран используют альтернативные валюты для взаимных расчетов."У Вашингтона нет той власти, которая была раньше. Китай пытается выходить из-под финансовых санкций, помогает России преодолевать их. Уже были введены облигации, основанные на юане, а Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива пытаются манкировать санкции, вводимые США. Это будет подрывать роль доллара, а страны будут переходить на альтернативные валюты", - добавил Уитон.Но о полном снижении роли США, по мнению американского эксперта, говорить преждевременно, это было бы ошибкой."Страна находится в гораздо лучшем состоянии, чем Европа. Мы сейчас поставляем сжиженный газ в Европу. Китайский экономический рост незначительный. ... Но Конгрессу США становится сложнее тратить деньги, а Федеральной резервной системе становится сложнее увеличить эмиссию денежных средств, не увеличивая инфляцию", - отметил он.О снижении роли США и уходе от гегемонии какой-либо одной страны вообще заявил и директор Объединенного Института оборонных исследований (Индия) Бал Кришан Шарма."Мы говорим о классической структуре гегемонии, и, допустим, это США и их стратегические союзники. Но такой мир более невозможен. Если раньше всей властью обладала определенная группа стран, то теперь мы говорим о ее децентрализации", - сказал Шарма на открытии заседания "Валдая".Сигналы к этому были видны еще задолго до того, как на Украине разразился конфликт, подчеркнул он."До 24 февраля наблюдались стратегические потрясения, спровоцировавшие потребность в пересмотре существующего миропорядка: первое - это пандемия COVID-19, которая стала глобальным явлением со своими последствиями. Второе - это вывод войск США из Афганистана, породивший ряд проблем, в том числе на евразийском пространстве", - заключил Шарма.
https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html
https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html
https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, европа, конгресс сша, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Индия, Европа, Конгресс США, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Американский эксперт предсказал снижение влияния США в мире
Эксперт Кристиан Уитон: влияние США в мире будет падать с увеличением альтернативных валют
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роль американского доллара в мировой экономике и влияние США в международной политике будут падать вместе ростом числа альтернативных валют, используемых странами для взаимных расчетов, заявил старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов (США) Кристиан Уитон.
"Очевидно, что будет гораздо больше альтернативных валют, которые будут использоваться странами для взаимных расчетов в торговле. Это будет подрывать роль доллара и в дальнейшем", - сказал Уитон, выступая на открытии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Значение американской валюты в современном мире, добавил он, уже подвергается сомнению вместе с тем, как все больше и больше стран используют альтернативные валюты для взаимных расчетов.
"У Вашингтона
нет той власти, которая была раньше. Китай
пытается выходить из-под финансовых санкций, помогает России
преодолевать их. Уже были введены облигации, основанные на юане, а Бразилия
, Индия
, Индонезия
и страны Персидского залива
пытаются манкировать санкции, вводимые США. Это будет подрывать роль доллара, а страны будут переходить на альтернативные валюты", - добавил Уитон.
Но о полном снижении роли США, по мнению американского эксперта, говорить преждевременно, это было бы ошибкой.
"Страна находится в гораздо лучшем состоянии, чем Европа
. Мы сейчас поставляем сжиженный газ в Европу. Китайский экономический рост незначительный. ... Но Конгрессу США
становится сложнее тратить деньги, а Федеральной резервной системе становится сложнее увеличить эмиссию денежных средств, не увеличивая инфляцию", - отметил он.
О снижении роли США и уходе от гегемонии какой-либо одной страны вообще заявил и директор Объединенного Института оборонных исследований (Индия) Бал Кришан Шарма.
"Мы говорим о классической структуре гегемонии, и, допустим, это США и их стратегические союзники. Но такой мир более невозможен. Если раньше всей властью обладала определенная группа стран, то теперь мы говорим о ее децентрализации", - сказал Шарма на открытии заседания "Валдая".
Сигналы к этому были видны еще задолго до того, как на Украине
разразился конфликт, подчеркнул он.
"До 24 февраля наблюдались стратегические потрясения, спровоцировавшие потребность в пересмотре существующего миропорядка: первое - это пандемия COVID-19, которая стала глобальным явлением со своими последствиями. Второе - это вывод войск США из Афганистана
, породивший ряд проблем, в том числе на евразийском пространстве", - заключил Шарма.