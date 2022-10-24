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Школьники в США показали рекордное снижение успеваемости по математике
Школьники в США показали рекордное снижение успеваемости по математике - РИА Новости, 24.10.2022
Школьники в США показали рекордное снижение успеваемости по математике
Американские школьники в 2022 году показали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению по сравнению с периодом, предшествующим пандемии коронавируса РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:10
2022-10-24T11:10
2022-10-24T11:10
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американские школьники в 2022 году показали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению по сравнению с периодом, предшествующим пандемии коронавируса - показатель по этим предметам упал до уровня 1992 года, следует из исследования National Assessment of Educational Progress (NAEP), проводимого Национальным центром статистики в сфере образования (NCES)."Крупнейшее снижение оценок в NAEP в четвертом и восьмом классах по математике", - говорится в опубликованном на сайте исследования отчете.Согласно отчету, с 2019 года средняя оценка по 500-балльной шкале по математике в четвертом и восьмом классах школы упала по всей стране с 241 до 236 и с 282 до 274 баллов соответственно. Эти результаты говорят о рекордном снижении успеваемости в истории программы исследований, стартовавшей в 1990 году. Кроме того, средняя оценка по чтению в четвертом и восьмом классах также снизилась по сравнению с 2019 годом - с 220 до 217 и с 263 до 260 баллов соответственно. При этом, около трети школьников не могут читать даже на "базовом", по классификации NAEP, уровне.Сообщается, что падение зарегистрировано во всех регионах страны. Согласно статистике исследований, уровень успеваемости по двум предметам достиг показателей 1992 года.Исследования проводились среди школьников четвертого и восьмого классов во всех штатах США.По мнению издания Education Week, пандемия коронавируса вернула американских школьников в прошлое столетие.
https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Школьники в США показали рекордное снижение успеваемости по математике
Школьники в США показали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американские школьники в 2022 году показали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению по сравнению с периодом, предшествующим пандемии коронавируса - показатель по этим предметам упал до уровня 1992 года, следует из исследования National Assessment of Educational Progress (NAEP), проводимого Национальным центром статистики в сфере образования (NCES).
"Крупнейшее снижение оценок в NAEP в четвертом и восьмом классах по математике", - говорится в опубликованном на сайте исследования отчете.
Согласно отчету, с 2019 года средняя оценка по 500-балльной шкале по математике в четвертом и восьмом классах школы упала по всей стране с 241 до 236 и с 282 до 274 баллов соответственно. Эти результаты говорят о рекордном снижении успеваемости в истории программы исследований, стартовавшей в 1990 году. Кроме того, средняя оценка по чтению в четвертом и восьмом классах также снизилась по сравнению с 2019 годом - с 220 до 217 и с 263 до 260 баллов соответственно. При этом, около трети школьников не могут читать даже на "базовом", по классификации NAEP, уровне.
Сообщается, что падение зарегистрировано во всех регионах страны. Согласно статистике исследований, уровень успеваемости по двум предметам достиг показателей 1992 года.
Исследования проводились среди школьников четвертого и восьмого классов во всех штатах США
.
По мнению издания Education Week, пандемия коронавируса вернула американских школьников в прошлое столетие.