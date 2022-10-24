10:53 24.10.2022 (обновлено: 11:15 24.10.2022)
Убежденность США в способности противостоять России опасна, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: убежденность США в способности противостоять России на Украине опасна
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Близорукая убежденность США в способности сколь угодно долго противодействовать России на Украине чревата самыми опасными последствиями, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня американские элиты продолжают считать, что они могут сколь угодно долго вести агрессию против нашей страны, бросая в костер военных действий жизни тысяч и тысяч граждан Украины и наемников. И вот такая близорукая убежденность чревата самыми опасными последствиями", - сказал Нарышкин в понедельник на открытии выставки к 60-летию Карибского кризиса в Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве.
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По словам Нарышкина, сейчас в руководстве США нет фигуры, равновеликой бывшему американскому президенту Джону Кеннеди, который в дни Карибского кризиса понял, к чему может привести военное противостояние Москвы и Вашингтона.
Октябрь 1962 года ознаменовал собой напряженное военно-политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название "Карибский кризис". Это стало одним из наиболее острых и масштабных событий времен холодной войны, когда обе страны были близки к использованию ядерного оружия. Кризис возник на фоне размещения СССР баллистических ракет на Кубе в качестве ответа на развертывание американских ракет в Турции.