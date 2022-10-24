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Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html
Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области
Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022
Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области
Артиллерия Южного военного округа российской армии уничтожает огневые позиции и пункты украинских корректировщиков БПЛА на Запорожском направлении, передают... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:54
2022-10-24T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 окт – РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа российской армии уничтожает огневые позиции и пункты украинских корректировщиков БПЛА на Запорожском направлении, передают корреспонденты РИА Новости.На всей линии боевого соприкосновения идет наращивание сил артиллерии и укрепленных позиций.Журналисты агентства стали свидетелями работы ствольной артиллерии на одном из направлений Запорожской области. Боевой расчет получил координаты места нахождения украинского корректировщика беспилотных летающих аппаратов. Координаты передали бойцы разведгруппы.В свою очередь рядовой боец рассказал агентству, что личный состав к холодам готов, есть необходимая одежда, оборудованы блиндажи. По его словам, у противника мало боеприпасов, поэтому интенсивность обстрелов частично снизились."У нас побольше снарядов. У нас с этим проблем нет. Они - экономят. У нас получается давить огневые позиции", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/nastuplenie-1826220507.html
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
13:54 24.10.2022
 
Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

Российская артиллерия уничтожает украинские огневые позиции в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 окт – РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа российской армии уничтожает огневые позиции и пункты украинских корректировщиков БПЛА на Запорожском направлении, передают корреспонденты РИА Новости.
На всей линии боевого соприкосновения идет наращивание сил артиллерии и укрепленных позиций.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:12Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области
Журналисты агентства стали свидетелями работы ствольной артиллерии на одном из направлений Запорожской области. Боевой расчет получил координаты места нахождения украинского корректировщика беспилотных летающих аппаратов. Координаты передали бойцы разведгруппы.
"В данный момент мы выполняем огневую задачу по уничтожению противника. Связь скоординирована, личный состав знает все необходимые моменты. Как цель приходит, мы отрабатываем точно в цель. Сейчас мы обеспечиваем и огневую поддержку нашей пехоты", - рассказал РИА Новости о происходящей ситуации один из офицеров.
В свою очередь рядовой боец рассказал агентству, что личный состав к холодам готов, есть необходимая одежда, оборудованы блиндажи. По его словам, у противника мало боеприпасов, поэтому интенсивность обстрелов частично снизились.
"У нас побольше снарядов. У нас с этим проблем нет. Они - экономят. У нас получается давить огневые позиции", - добавил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:00В России
Рогов: ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская область
 
 
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