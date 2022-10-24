https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

Артиллерия Южного военного округа российской армии уничтожает огневые позиции и пункты украинских корректировщиков БПЛА на Запорожском направлении, передают... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:54

2022-10-24T13:54

2022-10-24T13:54

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 окт – РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа российской армии уничтожает огневые позиции и пункты украинских корректировщиков БПЛА на Запорожском направлении, передают корреспонденты РИА Новости.На всей линии боевого соприкосновения идет наращивание сил артиллерии и укрепленных позиций.Журналисты агентства стали свидетелями работы ствольной артиллерии на одном из направлений Запорожской области. Боевой расчет получил координаты места нахождения украинского корректировщика беспилотных летающих аппаратов. Координаты передали бойцы разведгруппы.В свою очередь рядовой боец рассказал агентству, что личный состав к холодам готов, есть необходимая одежда, оборудованы блиндажи. По его словам, у противника мало боеприпасов, поэтому интенсивность обстрелов частично снизились."У нас побольше снарядов. У нас с этим проблем нет. Они - экономят. У нас получается давить огневые позиции", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/nastuplenie-1826220507.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область