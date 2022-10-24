https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826239841.html

ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск

ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск - РИА Новости, 24.10.2022

ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику в 174 районах, уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:51

2022-10-24T12:51

2022-10-24T13:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику в 174 районах, уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области 72 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах."В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире