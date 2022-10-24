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ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск - РИА Новости, 24.10.2022
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ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск
ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск - РИА Новости, 24.10.2022
ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику в 174 районах, уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:51
2022-10-24T13:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику в 174 районах, уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области 72 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах."В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
12:51 24.10.2022 (обновлено: 13:18 24.10.2022)
 
ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск

ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику в 174 районах, уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области 72 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.
"В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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