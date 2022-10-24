Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826239459.html
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:50
2022-10-24T15:12
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
киев
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92df957c21795b1480cc998fadd1c7d5.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября.Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР.На Купянском направлении ВСУ бросили до трех мотопехотных рот в атаку против позиций российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области."Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — продолжили в Минобороны.На Южнодонецком направлении противник направил две ротные тактические группы в направлении Сладкого и Владимировки в ДНР, огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атаку удалось отразить. Уничтожены 25 военнослужащих ВСУ, танк, три БМП и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении украинские войска безуспешно атаковали силами батальонной тактической группы российские позиции в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Ответным огнем и артиллерией уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826239841.html
россия
луганская народная республика
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Противник отброшен на исходный рубеж". Конашенков об атаке ВСУ в районе Червонопоповки
Российские войска на Красно-Лиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября. Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР.
2022-10-24T12:50
true
PT3M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_530b8627d5fc37ae8f5818eac6179741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, киев, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Киев, Безопасность, Украина
12:50 24.10.2022 (обновлено: 15:12 24.10.2022)
 
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября.
Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", — указано в документе.

На Купянском направлении ВСУ бросили до трех мотопехотных рот в атаку против позиций российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области.
"Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — продолжили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
На Южнодонецком направлении противник направил две ротные тактические группы в направлении Сладкого и Владимировки в ДНР, огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атаку удалось отразить. Уничтожены 25 военнослужащих ВСУ, танк, три БМП и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении украинские войска безуспешно атаковали силами батальонной тактической группы российские позиции в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Ответным огнем и артиллерией уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Военнослужащий ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили четыре пункта управления украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФКиевБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала