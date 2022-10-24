https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826239459.html

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2022

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:50

2022-10-24T12:50

2022-10-24T15:12

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

киев

безопасность

украина

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября.Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР.На Купянском направлении ВСУ бросили до трех мотопехотных рот в атаку против позиций российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области."Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — продолжили в Минобороны.На Южнодонецком направлении противник направил две ротные тактические группы в направлении Сладкого и Владимировки в ДНР, огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атаку удалось отразить. Уничтожены 25 военнослужащих ВСУ, танк, три БМП и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении украинские войска безуспешно атаковали силами батальонной тактической группы российские позиции в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Ответным огнем и артиллерией уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826239841.html

россия

луганская народная республика

киев

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Противник отброшен на исходный рубеж". Конашенков об атаке ВСУ в районе Червонопоповки Российские войска на Красно-Лиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября. Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР. 2022-10-24T12:50 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, киев, безопасность, украина