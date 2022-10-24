12:50 24.10.2022 (обновлено: 15:12 24.10.2022)
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отбили попытки ВСУ вклиниться в линию обороны, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 24 октября.
Противник пытался атаковать силами до двух механизированных рот в направлении Червонопоповки в ЛНР.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", — указано в документе.
На Купянском направлении ВСУ бросили до трех мотопехотных рот в атаку против позиций российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области.
"Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — продолжили в Минобороны.
На Южнодонецком направлении противник направил две ротные тактические группы в направлении Сладкого и Владимировки в ДНР, огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атаку удалось отразить. Уничтожены 25 военнослужащих ВСУ, танк, три БМП и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении украинские войска безуспешно атаковали силами батальонной тактической группы российские позиции в районах Брускинского, Пятихаток и Трифоновки в Херсонской области. Ответным огнем и артиллерией уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.