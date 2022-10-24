https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826181830.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:21
2022-10-24T10:21
2022-10-24T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, три единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221023/poteri-1826029579.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и пять БТР