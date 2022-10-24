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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826181830.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:21
2022-10-24T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, три единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:21 24.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и пять БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, три единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 11:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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