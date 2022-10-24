https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826181830.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек - РИА Новости, 24.10.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:21

2022-10-24T10:21

2022-10-24T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, три единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221023/poteri-1826029579.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика