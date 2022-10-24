https://ria.ru/20221024/spetsnaz-1825707724.html

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России - РИА Новости, 24.10.2022

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:58

2022-10-24T00:58

2022-10-24T00:58

справки

россия

день подразделений специального назначения

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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки. Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника. В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю. Всегда в России были люди, которые со специальными заданиями уходили во вражеский тыл и с риском для жизни их выполняли. В разное время российской истории это были пластуны, летучие гусары, казаки, разведчики. Возникновение специальной разведки в России можно отнести к периоду борьбы Красной армии против белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны (1917-1922). В марте 1918 года в Красной армии было создано особое разведывательное отделение, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. В 1919 году в России создали части особого назначения (ЧОН), которые предназначались для борьбы с контрреволюцией. Это были военно-партизанские отряды при заводских партийных ячейках, городских, уездных и губернских комитетах Российской коммунистической партии (большевиков), которые формировались из членов партии, сочувствующих ей и комсомольцев, взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924-1925 годах их расформировали, а командный состав и боевые средства ЧОН передали Красной армии. В 1930-е годы в СССР на случай войны в приграничных военных округах на основе инженерно-саперных подразделений готовились диверсионно-партизанские группы и отряды, получившие наименование саперно-маскировочных взводов. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в составе многих фронтов и флотов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Многие из них имели название отдельный отряд или отдельная бригада особого (специального) назначения. После войны с появлением оружия массового поражения потребовалось создание специальных подразделений для своевременного обнаружения и уничтожения ядерного оружия противника и средств его доставки. В целях подготовки кадров для действий в тылу противника, в соответствии с директивой Военного Министра СССР от 24 октября 1950 года началось формирование рот специального назначения при общевойсковых и механизированных армиях, а также при некоторых военных округах. Личный состав первых подразделений отбирался из армейской разведки. При их подготовке широко использовался богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов в годы войны. К 1 мая 1951 года было сформировано 46 рот штатной численностью по 120 человек. Все они подчинялись Главному разведывательному управлению Генерального штаба. Новые подразделения были предназначены для организации и ведения разведки, вскрытия важных объектов в тылу противника, уничтожения средств ядерного нападения и других важных объектов, выполнения специальных заданий, организации и проведения диверсионных акций, создания повстанческих (партизанских) отрядов, поиска и обезвреживания диверсантов и др. В 1953 году началось создание воинских частей специального назначения в составе Военно-морского флота. Первоначально было сформировано семь морских разведывательных дивизионов, в последующем преобразованных в разведывательные пункты специального назначения. Последующее осложнение военно-политической обстановки в мире вызвало необходимость усиления разведки в оперативно-тактической глубине. С этой целью в 1962 году началось формирование отдельных бригад специального назначения. С течением времени структура и количественный состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их предназначения оставалась одной и той же. Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование вооружения, военной и специальной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий. В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, приемами метания колющих и режущих предметов, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др. Подразделения специального назначения оснащаются самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в частности, современными минно-взрывными средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико-электронными приборами наблюдения, комплексами воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами, дистанционно управляемыми разведывательно-ударными комплексами, специальным стрелковым оружием, ночными прицелами и др. Соединения, части и подразделения специального назначения успешно решали и решают поставленные перед ними задачи. Они применяются как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях. Начиная с 1960-х годов, спецназовцы в качестве советников и инструкторов участвовали в боевых действиях в различных регионах мира. Первая крупная зарубежная операция спецназа была проведена в 1968 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия). В 1970-1980-е годы подразделения водолазов-разведчиков несли боевую службу за пределами страны – в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме. В общей сложности, армейский спецназ посылал свои войска в два десятка стран Азии, Латинской Америки и Африки.С конца 1970-х годов в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане соединения и воинские части специального назначения провели более трех тысяч боевых выходов. Большая часть из них была направлена на пресечение поставок оружия и боеприпасов в Афганистан с территории сопредельных стран. Кроме того, они осуществляли и другие операции. 27 декабря 1979 года в течение нескольких минут спецназовцами из состава "мусульманского батальона" был взят дворец Тадж-Бек в Кабуле, а 5 января 1987 года бойцы спецназа добыли образец новейшего американского переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" и документацию к нему, выполнив поставленную задачу. В постсоветской истории спецназу Главного разведывательного управления (ГРУ) также пришлось немало поработать, однако подробности этих операций будут известны не скоро. В 2009 году спецназ ГРУ стал родоначальником новой структуры Минобороны – Сил специальных операций (ССО), предназначенных для выполнения боевых задач в любое время и в любой точке земного шара. Их костяк составили спецподразделения, входившие в состав военной разведки. В настоящее время подразделения специального назначения России – это специальные формирования (соединения, части и подразделения) различных специальных органов (спецслужб) Российской Федерации, Вооруженных сил и полиции, а также антитеррористические подразделения. Каждое из них имеет свою дату создания и свою историю. В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи – разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.Свой профессиональный праздник спецназовцы отмечают традиционно – торжественным построением на плацу, награждением лучших бойцов и праздничным концертом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день подразделений специального назначения