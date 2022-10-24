https://ria.ru/20221024/sobaka-1826249699.html

В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой

В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой - РИА Новости, 24.10.2022

В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой

Коряжемский городской суд приговорил 37-летнего мужчину, который обвинялся в попытке зарезать собаку на глазах детей, к трем годам колонии-поселения, сообщила... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:24

2022-10-24T13:24

2022-10-24T13:24

происшествия

коряжма

архангельская область

россия

животные

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МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Коряжемский городской суд приговорил 37-летнего мужчину, который обвинялся в попытке зарезать собаку на глазах детей, к трем годам колонии-поселения, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.Суд установил, что в апреле 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, решил помочь ей "избавиться" от собаки, для чего вывел животное на улицу к подъезду многоквартирного жилого дома. В присутствии находящихся рядом детей он нанес собаке несколько ударов ножом. Собака осталась жива только благодаря вмешательству жильцов дома."Подсудимый вину в совершения преступления признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.История старой собаки в Коряжме вызвала широкий резонанс в социальных сетях после того, как в одной из них появилось видео, на котором мужчина пытается расправиться со старым псом прямо у подъезда.Ранее в феврале суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мужчина – 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

https://ria.ru/20221021/khalatnost-1825748369.html

https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, коряжма, архангельская область, россия, животные