Рейтинг@Mail.ru
В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/sobaka-1826249699.html
В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой
В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой - РИА Новости, 24.10.2022
В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой
Коряжемский городской суд приговорил 37-летнего мужчину, который обвинялся в попытке зарезать собаку на глазах детей, к трем годам колонии-поселения, сообщила... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:24
2022-10-24T13:24
происшествия
коряжма
архангельская область
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Коряжемский городской суд приговорил 37-летнего мужчину, который обвинялся в попытке зарезать собаку на глазах детей, к трем годам колонии-поселения, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.Суд установил, что в апреле 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, решил помочь ей "избавиться" от собаки, для чего вывел животное на улицу к подъезду многоквартирного жилого дома. В присутствии находящихся рядом детей он нанес собаке несколько ударов ножом. Собака осталась жива только благодаря вмешательству жильцов дома."Подсудимый вину в совершения преступления признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.История старой собаки в Коряжме вызвала широкий резонанс в социальных сетях после того, как в одной из них появилось видео, на котором мужчина пытается расправиться со старым псом прямо у подъезда.Ранее в феврале суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мужчина – 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.
https://ria.ru/20221021/khalatnost-1825748369.html
https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html
коряжма
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коряжма, архангельская область, россия, животные
Происшествия, Коряжма, Архангельская область, Россия, Животные
13:24 24.10.2022
 
В Коряжме мужчину отправили в колонию за издевательства над собакой

В архангельской Коряжме мужчине дали три года колонии за издевательства над собакой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Коряжемский городской суд приговорил 37-летнего мужчину, который обвинялся в попытке зарезать собаку на глазах детей, к трем годам колонии-поселения, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Суд установил, что в апреле 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, решил помочь ей "избавиться" от собаки, для чего вывел животное на улицу к подъезду многоквартирного жилого дома. В присутствии находящихся рядом детей он нанес собаке несколько ударов ножом. Собака осталась жива только благодаря вмешательству жильцов дома.
Приморский океанариум - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:21Культура
В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума
"Подсудимый вину в совершения преступления признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.
История старой собаки в Коряжме вызвала широкий резонанс в социальных сетях после того, как в одной из них появилось видео, на котором мужчина пытается расправиться со старым псом прямо у подъезда.
Ранее в феврале суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мужчина – 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:58Туризм
В аэропорту Казани самолет при взлете насмерть сбил зайца
 
ПроисшествияКоряжмаАрхангельская областьРоссияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала