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В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС - РИА Новости, 24.10.2022
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В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС - РИА Новости, 24.10.2022
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС
Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
в мире
дамаск (город)
сирия
ввс израиля
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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya."Несколько взрывов прогремели в Дамаске и его окрестностях", - передает канал."По предварительным данным, причиной взрывов в Дамаске и окрестностях стала израильская агрессия", - отмечает канал.Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в ночь на субботу четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас, они поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.
https://ria.ru/20221022/udary-1825971342.html
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дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), сирия, ввс израиля, f-16
В мире, Дамаск (город), Сирия, ВВС Израиля, F-16
15:52 24.10.2022
 
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС

В Сирии сообщили о возможной воздушной атаке израильских ВВС на Дамаск

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya.
"Несколько взрывов прогремели в Дамаске и его окрестностях", - передает канал.
Истребитель F-16 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 22:06
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
"По предварительным данным, причиной взрывов в Дамаске и окрестностях стала израильская агрессия", - отмечает канал.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в ночь на субботу четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас, они поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:12
Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
 
В миреДамаск (город)СирияВВС ИзраиляF-16
 
 
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