https://ria.ru/20221024/siriya-1826312991.html

В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС

В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС - РИА Новости, 24.10.2022

В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС

Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:52

2022-10-24T15:52

2022-10-24T15:52

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дамаск (город)

сирия

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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya."Несколько взрывов прогремели в Дамаске и его окрестностях", - передает канал."По предварительным данным, причиной взрывов в Дамаске и окрестностях стала израильская агрессия", - отмечает канал.Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в ночь на субботу четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас, они поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.

https://ria.ru/20221022/udary-1825971342.html

https://ria.ru/20221024/pvo-1826298105.html

дамаск (город)

сирия

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Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), сирия, ввс израиля, f-16