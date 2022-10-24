https://ria.ru/20221024/siriya-1826312991.html
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС - РИА Новости, 24.10.2022
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС
Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС, передает гостелеканал Ikhbariya."Несколько взрывов прогремели в Дамаске и его окрестностях", - передает канал."По предварительным данным, причиной взрывов в Дамаске и окрестностях стала израильская агрессия", - отмечает канал.Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что в ночь на субботу четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас, они поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.
https://ria.ru/20221022/udary-1825971342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, ввс израиля, f-16
В мире, Дамаск (город), Сирия, ВВС Израиля, F-16
В Сирии сообщили о возможной атаке израильских ВВС
В Сирии сообщили о возможной воздушной атаке израильских ВВС на Дамаск