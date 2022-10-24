https://ria.ru/20221024/simonyan-1826152193.html

RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях

RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022

RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество телеканала с ведущим Антоном Красовским. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T01:38

2022-10-24T01:38

2022-10-24T03:46

маргарита симоньян

антон красовский

сергей лукьяненко

украина

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество телеканала с ведущим Антоном Красовским.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна "оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Как сообщила Симоньян в своем Telegram-канале, сотрудничество RT с Красовским приостановлено, так ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не "способны разделять подобную дичь".Она назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным".Симоньян выразила надежду, что Красовский даст объяснения, "каким временным помешательством" было вызвано его высказывание. "Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - добавила главред.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775689251.html

украина

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маргарита симоньян, антон красовский, сергей лукьяненко, украина