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RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022
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RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях
RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022
RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество телеканала с ведущим Антоном Красовским. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:38
2022-10-24T03:46
маргарита симоньян
антон красовский
сергей лукьяненко
украина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество телеканала с ведущим Антоном Красовским.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна "оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Как сообщила Симоньян в своем Telegram-канале, сотрудничество RT с Красовским приостановлено, так ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не "способны разделять подобную дичь".Она назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным".Симоньян выразила надежду, что Красовский даст объяснения, "каким временным помешательством" было вызвано его высказывание. "Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - добавила главред.
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маргарита симоньян, антон красовский, сергей лукьяненко, украина
Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Сергей Лукьяненко, Украина
01:38 24.10.2022 (обновлено: 03:46 24.10.2022)
 
RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях

Главред RT Симоньян заявила о приостановке сотрудничества телеканала с Антоном Красовским

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнтон Красовский на "Открытом показе"
Антон Красовский на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество телеканала с ведущим Антоном Красовским.
Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна "оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Как сообщила Симоньян в своем Telegram-канале, сотрудничество RT с Красовским приостановлено, так ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не "способны разделять подобную дичь".
Она назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным".
Симоньян выразила надежду, что Красовский даст объяснения, "каким временным помешательством" было вызвано его высказывание. "Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - добавила главред.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:15
ЕС ввел санкции против Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой
 
Маргарита СимоньянАнтон КрасовскийСергей ЛукьяненкоУкраина
 
 
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