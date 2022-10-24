https://ria.ru/20221024/shpitsbergen-1826269796.html
Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену
Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену - РИА Новости, 24.10.2022
Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену
Россия призвала Норвегию к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в МИД РФ по итогам встречи первого замминистра РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:11
2022-10-24T14:11
2022-10-24T14:31
норвегия
владимир титов
россия
в мире
шпицберген
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия призвала Норвегию к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в МИД РФ по итогам встречи первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле."Призвали норвежскую сторону к диалогу в целях решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, объем и сложность которых нарастают год от года", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в понедельник. В ходе беседы также обсудили состояние российско-норвежских отношений, Титов обратил внимание посла на деструктивность антироссийской линии Осло, подрывающей основы двустороннего взаимодействия."Практически свернуто торгово-экономическое сотрудничество, нарастают трудности в сфере рыболовства", - также подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220721/politika-1803829818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, владимир титов, россия, в мире, шпицберген, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Норвегия, Владимир Титов, Россия, В мире, Шпицберген, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:11 24.10.2022 (обновлено: 14:31 24.10.2022)
Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену
МИД призвал Норвегию к диалогу для решения проблем российского присутствия на Шпицбергене