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Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену

Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену - РИА Новости, 24.10.2022

Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем по Шпицбергену

Россия призвала Норвегию к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в МИД РФ по итогам встречи первого замминистра РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:11

2022-10-24T14:11

2022-10-24T14:31

норвегия

владимир титов

россия

в мире

шпицберген

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия призвала Норвегию к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в МИД РФ по итогам встречи первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле."Призвали норвежскую сторону к диалогу в целях решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, объем и сложность которых нарастают год от года", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в понедельник. В ходе беседы также обсудили состояние российско-норвежских отношений, Титов обратил внимание посла на деструктивность антироссийской линии Осло, подрывающей основы двустороннего взаимодействия."Практически свернуто торгово-экономическое сотрудничество, нарастают трудности в сфере рыболовства", - также подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220721/politika-1803829818.html

норвегия

россия

шпицберген

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Кирилл Волков

норвегия, владимир титов, россия, в мире, шпицберген, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)