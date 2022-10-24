https://ria.ru/20221024/seysmosobytiya-1826388950.html

В Финском заливе у "Северного потока" зафиксировали четыре сейсмособытия

В Финском заливе у "Северного потока" зафиксировали четыре сейсмособытия - РИА Новости, 25.10.2022

В Финском заливе у "Северного потока" зафиксировали четыре сейсмособытия

Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе, следует из сообщений автоматического бота... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-24T20:52

2022-10-24T20:52

2022-10-25T02:40

в мире

выборг

финский залив

хельсинки

газпром

северный поток

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе, следует из сообщений автоматического бота организации.Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Согласно данным карты на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток". Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось.Сообщается также, что сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4.Еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.По оценкам специалиста Сейсмологического института Университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах — примерно 50-100 килограммов взрывчатки. При этом специалист отказался строить догадки о причинах случившегося.Двадцать шестого сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html

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финский залив

хельсинки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, выборг, финский залив, хельсинки, газпром, северный поток