20:52 24.10.2022 (обновлено: 02:40 25.10.2022)
В Финском заливе у "Северного потока" зафиксировали четыре сейсмособытия
Сейсмологи в Финляндии зафиксировали четыре сейсмических события возле "Северного потока"
Финский залив. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе, следует из сообщений автоматического бота организации.
Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Согласно данным карты на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток". Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось.
Сообщается также, что сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4.
Еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.
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По оценкам специалиста Сейсмологического института Университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах — примерно 50-100 килограммов взрывчатки. При этом специалист отказался строить догадки о причинах случившегося.
Двадцать шестого сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.