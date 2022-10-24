https://ria.ru/20221024/semya-1826331164.html
Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей
Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей - РИА Новости, 24.10.2022
Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей
Нужно помогать многодетным семьям, повышать их авторитет и избавить их от ореола маргинальности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:41
2022-10-24T16:41
2022-10-24T16:41
общество
мария львова-белова
россия
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно помогать многодетным семьям, повышать их авторитет и избавить их от ореола маргинальности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Третий вектор (для работы с семьями) – помощь многодетным семьям, повышение их авторитета, их значимости, избавление их от ореола маргинальности", - заявила уполномоченный в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".Она поделилась наблюдениями о том, что в обществе многодетные семьи сталкиваются с непониманием.Кроме того, по ее словам, чаще ребёнок, выросший в многодетной семье, впоследствии создаёт многодетную семью."Президент четко обозначил, что будущее России – это семьи с двумя, тремя или более детьми, и вот нам нужно сейчас все ресурсы, всех ведомств, церкви, общества направить как раз на те сферы, от которых зависит качество жизни семей", - отметила Львова-Белова.
https://ria.ru/20221012/obschestvo-1823269063.html
https://ria.ru/20221024/opeka-1826330545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, мария львова-белова, россия
Общество, Мария Львова-Белова, Россия
Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей
Омбудсмен Львова-Белова призвала избавить многодетные семьи от ореола маргинальности
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно помогать многодетным семьям, повышать их авторитет и избавить их от ореола маргинальности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Третий вектор (для работы с семьями) – помощь многодетным семьям, повышение их авторитета, их значимости, избавление их от ореола маргинальности", - заявила уполномоченный в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".
Она поделилась наблюдениями о том, что в обществе многодетные семьи сталкиваются с непониманием.
"Мы часто наблюдаем, когда выходишь с детьми и видишь, как прохожие высчитывают, какое количество (детей), и вслед несётся: "А понятно, нарожали, на пособия живут" и прочее. Или ещё хлеще, когда мы сталкиваемся с тем, что в садиках и школах, если вдруг что-то пропадает, то первые, на кого падают подозрения, это дети из многодетных семей", - рассказала Львова-Белова.
Кроме того, по ее словам, чаще ребёнок, выросший в многодетной семье, впоследствии создаёт многодетную семью.
"Президент четко обозначил, что будущее России
– это семьи с двумя, тремя или более детьми, и вот нам нужно сейчас все ресурсы, всех ведомств, церкви, общества направить как раз на те сферы, от которых зависит качество жизни семей", - отметила Львова-Белова.