https://ria.ru/20221024/semya-1826331164.html

Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей

Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей - РИА Новости, 24.10.2022

Львова-Белова призвала повышать авторитет многодетных семей

Нужно помогать многодетным семьям, повышать их авторитет и избавить их от ореола маргинальности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:41

2022-10-24T16:41

2022-10-24T16:41

общество

мария львова-белова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно помогать многодетным семьям, повышать их авторитет и избавить их от ореола маргинальности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Третий вектор (для работы с семьями) – помощь многодетным семьям, повышение их авторитета, их значимости, избавление их от ореола маргинальности", - заявила уполномоченный в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".Она поделилась наблюдениями о том, что в обществе многодетные семьи сталкиваются с непониманием.Кроме того, по ее словам, чаще ребёнок, выросший в многодетной семье, впоследствии создаёт многодетную семью."Президент четко обозначил, что будущее России – это семьи с двумя, тремя или более детьми, и вот нам нужно сейчас все ресурсы, всех ведомств, церкви, общества направить как раз на те сферы, от которых зависит качество жизни семей", - отметила Львова-Белова.

https://ria.ru/20221012/obschestvo-1823269063.html

https://ria.ru/20221024/opeka-1826330545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мария львова-белова, россия