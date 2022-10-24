15:07 24.10.2022 (обновлено: 17:30 24.10.2022)
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России
RTL Nieuws: Нидерланды выдали 91 разрешение на освобождение от санкций против России
Города мира. Амстердам. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws.
Сообщается, что с февраля правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России.
Соответствующие исключения были сделаны министерствами иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов, "для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях".
Так, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом РФ, перевозящим продукты питания и алюминий.
Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли сотрудничать с бывшими дочерними компаниями российского "Газпрома".
Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по "гуманитарным соображениям" для сотрудничества между ЕС и РФ по "гражданским вопросам".
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Голландский Минфин выдал 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции.
МИД также сделал исключение для проведения платежа из России для дипломатических целей.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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