https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826295548.html

Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России

Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России - РИА Новости, 24.10.2022

Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России

Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:07

2022-10-24T15:07

2022-10-24T17:30

россия

нидерланды

гаага

евросоюз

газпром

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws.Сообщается, что с февраля правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России.Соответствующие исключения были сделаны министерствами иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов, "для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях".Так, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом РФ, перевозящим продукты питания и алюминий.Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли сотрудничать с бывшими дочерними компаниями российского "Газпрома".Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по "гуманитарным соображениям" для сотрудничества между ЕС и РФ по "гражданским вопросам".Голландский Минфин выдал 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции.МИД также сделал исключение для проведения платежа из России для дипломатических целей.Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221020/nato-1825394651.html

https://ria.ru/20221019/litsenziya-1825054235.html

https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html

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нидерланды

гаага

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россия, нидерланды, гаага, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии