Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826295548.html
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России - РИА Новости, 24.10.2022
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России
Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:07
2022-10-24T17:30
россия
нидерланды
гаага
евросоюз
газпром
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/23/408662345_0:148:2884:1770_1920x0_80_0_0_6155d4fb8fb9f83dfd2f6cf49d1ad638.jpg
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws.Сообщается, что с февраля правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России.Соответствующие исключения были сделаны министерствами иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов, "для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях".Так, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом РФ, перевозящим продукты питания и алюминий.Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли сотрудничать с бывшими дочерними компаниями российского "Газпрома".Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по "гуманитарным соображениям" для сотрудничества между ЕС и РФ по "гражданским вопросам".Голландский Минфин выдал 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции.МИД также сделал исключение для проведения платежа из России для дипломатических целей.Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221020/nato-1825394651.html
https://ria.ru/20221019/litsenziya-1825054235.html
https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html
россия
нидерланды
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/23/408662345_164:0:2720:1917_1920x0_80_0_0_a3b72d01688812f2c3eaf713005f329e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нидерланды, гаага, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии
Россия, Нидерланды, Гаага, Евросоюз, Газпром, Санкции в отношении России
15:07 24.10.2022 (обновлено: 17:30 24.10.2022)
 
Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкции против России

RTL Nieuws: Нидерланды выдали 91 разрешение на освобождение от санкций против России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Города мира. Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России, передаёт в понедельник RTL Nieuws.
Сообщается, что с февраля правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 15:24Специальная военная операция на Украине
В Нидерландах опасаются операции НАТО под ложным флагом на Украине
Соответствующие исключения были сделаны министерствами иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов, "для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях".
Так, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом РФ, перевозящим продукты питания и алюминий.
Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли сотрудничать с бывшими дочерними компаниями российского "Газпрома".
Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по "гуманитарным соображениям" для сотрудничества между ЕС и РФ по "гражданским вопросам".
Компрессорная станция, входящая в систему подачи газа на Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:09
Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"
Голландский Минфин выдал 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции.
МИД также сделал исключение для проведения платежа из России для дипломатических целей.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов разрешило некоторым городам, в том числе Гааге, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Автомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:17
В Чехии признали российский газ незаменимым
 
РоссияНидерландыГаагаЕвросоюзГазпромСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала