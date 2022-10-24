Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России
Украина ввела санкции против главы АЮР Степашина и председателя правления Груздева
© Фото : пресс-служба АЮРПредседатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев
© Фото : пресс-служба АЮР
Председатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Санкции стали вводить против руководителей российских общественных объединений. Так, в новый пакет (на этот раз от Совета национальной безопасности и обороны Украины) попали председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев", - сказали в пресс-службе.
Ассоциация занимается общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищает права и интересы россиян. В частности, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за рубежом, напомнили в пресс-службе.
"Видимо, именно за это Сергей Степашин, Владимир Груздев и даже члены его семьи "удостоились" попадания в санкционный список. Такова текущая реальность, что ни одно благое дело не останется незамеченным", - считают в АЮР.
Там заверили, что ассоциация и далее продолжит свою деятельность по защите прав и интересов граждан России, в том числе и находящихся за рубежом. Ранее там заявили, что начали оказывать бесплатную правовую поддержку жителям новых территорий, присоединившихся к Российской Федерации, пункты помощи открыты в ЛНР и ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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