https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826248931.html

Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России

Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России - РИА Новости, 24.10.2022

Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России

Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:21

2022-10-24T13:21

2022-10-24T13:21

в мире

сергей степашин

владимир груздев

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ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Санкции стали вводить против руководителей российских общественных объединений. Так, в новый пакет (на этот раз от Совета национальной безопасности и обороны Украины) попали председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев", - сказали в пресс-службе.Ассоциация занимается общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищает права и интересы россиян. В частности, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за рубежом, напомнили в пресс-службе.Там заверили, что ассоциация и далее продолжит свою деятельность по защите прав и интересов граждан России, в том числе и находящихся за рубежом. Ранее там заявили, что начали оказывать бесплатную правовую поддержку жителям новых территорий, присоединившихся к Российской Федерации, пункты помощи открыты в ЛНР и ДНР.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221023/obraztsova-1826068595.html

https://ria.ru/20221021/gruziya-1825677773.html

луганская народная республика

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей степашин, владимир груздев, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, ассоциация юристов россии, санкции в отношении россии