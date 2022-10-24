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Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России - РИА Новости, 24.10.2022
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Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России
Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России - РИА Новости, 24.10.2022
Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России
Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:21
2022-10-24T13:21
в мире
сергей степашин
владимир груздев
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Санкции стали вводить против руководителей российских общественных объединений. Так, в новый пакет (на этот раз от Совета национальной безопасности и обороны Украины) попали председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев", - сказали в пресс-службе.Ассоциация занимается общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищает права и интересы россиян. В частности, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за рубежом, напомнили в пресс-службе.Там заверили, что ассоциация и далее продолжит свою деятельность по защите прав и интересов граждан России, в том числе и находящихся за рубежом. Ранее там заявили, что начали оказывать бесплатную правовую поддержку жителям новых территорий, присоединившихся к Российской Федерации, пункты помощи открыты в ЛНР и ДНР.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221023/obraztsova-1826068595.html
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в мире, сергей степашин, владимир груздев, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, ассоциация юристов россии, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Степашин, Владимир Груздев, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Ассоциация юристов России, Санкции в отношении России
13:21 24.10.2022
 
Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России

Украина ввела санкции против главы АЮР Степашина и председателя правления Груздева

© Фото : пресс-служба АЮРПредседатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев
Председатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба АЮР
Председатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России (АЮР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Санкции стали вводить против руководителей российских общественных объединений. Так, в новый пакет (на этот раз от Совета национальной безопасности и обороны Украины) попали председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев", - сказали в пресс-службе.
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Ассоциация занимается общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищает права и интересы россиян. В частности, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за рубежом, напомнили в пресс-службе.
"Видимо, именно за это Сергей Степашин, Владимир Груздев и даже члены его семьи "удостоились" попадания в санкционный список. Такова текущая реальность, что ни одно благое дело не останется незамеченным", - считают в АЮР.
Там заверили, что ассоциация и далее продолжит свою деятельность по защите прав и интересов граждан России, в том числе и находящихся за рубежом. Ранее там заявили, что начали оказывать бесплатную правовую поддержку жителям новых территорий, присоединившихся к Российской Федерации, пункты помощи открыты в ЛНР и ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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В миреСергей СтепашинВладимир ГруздевВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияАссоциация юристов РоссииСанкции в отношении России
 
 
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