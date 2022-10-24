https://ria.ru/20221024/rumyniya-1826247536.html
Министр обороны Румынии подал в отставку
Министр обороны Румынии подал в отставку - РИА Новости, 24.10.2022
Министр обороны Румынии подал в отставку
Министр обороны Румынии Василе Дыньку сообщил, что уходит в отставку, поскольку не может продолжать сотрудничать с президентом страны Клаусом Йоханнисом. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:15
2022-10-24T13:15
2022-10-24T13:15
в мире
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Василе Дыньку сообщил, что уходит в отставку, поскольку не может продолжать сотрудничать с президентом страны Клаусом Йоханнисом.Парламентская партия партия "Союз спасения Румынии" (USR) ранее попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности министра национальной обороны за его заявления о том, что кризис на Украине может быть завершен только путем переговоров. Чукэ ограничился беседой с министром."Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией", - написал Дынку в соцстети.По его словам, он решил уйти с должности, чтобы не наносить ущерба процессам принятия решений и программам, а также не блокировать ряд проектов в сфере обороны.Ранее Йоханнис заявил, что только Украина должна решать, "когда, как и о чем вести переговоры".
https://ria.ru/20221017/zerno-1824492613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, клаус йоханнис, румыния, украина
В мире, Клаус Йоханнис, Румыния, Украина
Министр обороны Румынии подал в отставку
Министр обороны Румынии Дыньку подал в отставку из-за разногласий с президентом Йоханнисом
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Василе Дыньку сообщил, что уходит в отставку, поскольку не может продолжать сотрудничать с президентом страны Клаусом Йоханнисом.
Парламентская партия партия "Союз спасения Румынии" (USR) ранее попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности министра национальной обороны за его заявления о том, что кризис на Украине
может быть завершен только путем переговоров. Чукэ ограничился беседой с министром.
"Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией", - написал Дынку в соцстети.
По его словам, он решил уйти с должности, чтобы не наносить ущерба процессам принятия решений и программам, а также не блокировать ряд проектов в сфере обороны.
Ранее Йоханнис заявил, что только Украина должна решать, "когда, как и о чем вести переговоры".