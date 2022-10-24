https://ria.ru/20221024/rumyniya-1826247536.html

Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии подал в отставку - РИА Новости, 24.10.2022

Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии Василе Дыньку сообщил, что уходит в отставку, поскольку не может продолжать сотрудничать с президентом страны Клаусом Йоханнисом. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:15

2022-10-24T13:15

2022-10-24T13:15

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клаус йоханнис

румыния

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Василе Дыньку сообщил, что уходит в отставку, поскольку не может продолжать сотрудничать с президентом страны Клаусом Йоханнисом.Парламентская партия партия "Союз спасения Румынии" (USR) ранее попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности министра национальной обороны за его заявления о том, что кризис на Украине может быть завершен только путем переговоров. Чукэ ограничился беседой с министром."Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией", - написал Дынку в соцстети.По его словам, он решил уйти с должности, чтобы не наносить ущерба процессам принятия решений и программам, а также не блокировать ряд проектов в сфере обороны.Ранее Йоханнис заявил, что только Украина должна решать, "когда, как и о чем вести переговоры".

https://ria.ru/20221017/zerno-1824492613.html

https://ria.ru/20221018/es-1824930173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, клаус йоханнис, румыния, украина