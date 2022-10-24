https://ria.ru/20221024/rubli-1826227061.html

АБР предложила отложить ввод новых рублевых купюр

АБР предложила отложить ввод новых рублевых купюр - РИА Новости, 24.10.2022

АБР предложила отложить ввод новых рублевых купюр

Внешнее банковское оборудование российских банков, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца, поэтому РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:19

2022-10-24T12:19

2022-10-24T12:19

экономика

россия

москва

ржев

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Внешнее банковское оборудование российских банков, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца, поэтому их выпуск в оборот необходимо отложить, с таким предложением выступила Ассоциация банков России, сообщил РИА Новости ее вице-президент Алексей Войлуков.ЦБ РФ планирует к 2025 году модернизировать банкноты, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на них достопримечательности всех федеральных округов. В конце июня была представлена новая 100-рублевая купюра: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала во Ржеве, ввести ее в обращение ЦБ планирует в нынешнем году. Будут модернизированы и остальные банкноты образца 1997 года: обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году."Мы предлагаем скорректировать проект Центрального банка, который предполагал, что каждый год будет вводиться очередная купюра. Соответственно, выпуск новых купюр и выпуск их в оборот нужно отложить до того момента, когда технически либо начнется полноценный выпуск валидаторов, либо будет решена проблема с поставками оборудования из-за рубежа, которое можно будет оперативно модифицировать под выпуск купюр", - сказал Войлуков.По его словам, принятию новых купюр препятствуют технические сложности. Опрос, который ассоциация провела в сентябре, показал, что внутреннее кассовое оборудование банков готово в целом на три четверти, а вот внешнее оборудование, например, платежные терминалы и банкоматы, готово чуть более, чем на 20%."В банкоматах стоят валидаторы, которые принимают купюры и распознают их, сравнивают с теми образцами, которые есть. Эти валидаторы все изготавливаются за рубежом. Изготовление собственного, отечественного валидатора здесь, в России, предполагается, если все пойдет удачно, то в 2024 году он может появиться в промышленном выпуске", - заключил вице-президент АБР.

https://ria.ru/20220706/storublevka-1800726727.html

https://ria.ru/20220705/kupyura-1800243068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, ржев, центральный банк рф (цб рф)