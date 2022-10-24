https://ria.ru/20221024/rubl-1826146283.html

Силуанов заявил, что рубль не будет укрепляться бесконечно

Силуанов заявил, что рубль не будет укрепляться бесконечно - РИА Новости, 24.10.2022

Силуанов заявил, что рубль не будет укрепляться бесконечно

Рынок избавляется от "токсичных" долларов и евро из-за санкций, что приводит к укреплению рубля, но так не будет бесконечно, считает глава Минфина Антон... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:09

2022-10-24T00:09

2022-10-24T00:14

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рынок избавляется от "токсичных" долларов и евро из-за санкций, что приводит к укреплению рубля, но так не будет бесконечно, считает глава Минфина Антон Силуанов."Сейчас поскольку и доллар, и евро — токсичные валюты, то участники рынка, наоборот, избавляются от такой валюты, продавая ее на рынке. Это влияет на укрепление рубля. Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно", - сказал он в интервью РБК.Глава Минфина отметил, что раньше всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это, поэтому, если платежный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах.

https://ria.ru/20221017/nalogi-1824595797.html

россия

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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)