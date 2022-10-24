Рейтинг@Mail.ru
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/rozysk-1826233422.html
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.10.2022
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск
Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:30
2022-10-24T12:36
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
происшествия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ."Организатор незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым" Нариман Билялов объявлен в международный розыск", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в отношении Билялова, который является гражданином Украины, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", который с июня 2014 года участвовал в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ. Известно, что Билялов покинул Крым в марте 2014 года. Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20221013/diversanty-1823606306.html
россия
украина
донбасс
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, происшествия, республика крым
Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Происшествия, Республика Крым
12:30 24.10.2022 (обновлено: 12:36 24.10.2022)
 
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск

ФСБ объявила в международный розыск организатора украинского нацбатальона "Крым" Билялова

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
"Организатор незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым" Нариман Билялов объявлен в международный розыск", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в отношении Билялова, который является гражданином Украины, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", который с июня 2014 года участвовал в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ. Известно, что Билялов покинул Крым в марте 2014 года. Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 10:35Специальная военная операция на Украине
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*
 
РоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала