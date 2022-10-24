https://ria.ru/20221024/rozysk-1826233422.html
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.10.2022
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск
Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:30
2022-10-24T12:30
2022-10-24T12:36
россия
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донбасс
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ."Организатор незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым" Нариман Билялов объявлен в международный розыск", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в отношении Билялова, который является гражданином Украины, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", который с июня 2014 года участвовал в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ. Известно, что Билялов покинул Крым в марте 2014 года. Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20221013/diversanty-1823606306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, происшествия, республика крым
Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Происшествия, Республика Крым
12:30 24.10.2022 (обновлено: 12:36 24.10.2022)
Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск
ФСБ объявила в международный розыск организатора украинского нацбатальона "Крым" Билялова