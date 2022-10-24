https://ria.ru/20221024/rozysk-1826233422.html

Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск

Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.10.2022

Организатора нацбатальона "Крым" объявили в международный розыск

Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:30

2022-10-24T12:30

2022-10-24T12:36

россия

украина

донбасс

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Организатор украинского нацбатальона "Крым" Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ."Организатор незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым" Нариман Билялов объявлен в международный розыск", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в отношении Билялова, который является гражданином Украины, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования "Исламский батальон "Крым", который с июня 2014 года участвовал в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ. Известно, что Билялов покинул Крым в марте 2014 года. Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20221013/diversanty-1823606306.html

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украина

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, происшествия, республика крым