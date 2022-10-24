https://ria.ru/20221024/rovno-1826168075.html
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света - РИА Новости, 24.10.2022
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в понедельник вводят плановые веерные отключения в двух районах области. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:04
2022-10-24T09:04
2022-10-24T09:04
в мире
ровненская область
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в понедельник вводят плановые веерные отключения в двух районах области."Информация о плановых веерных отключениях электроснабжения потребителей Ровненской области: понедельник, 24 октября, приблизительное время отключения с 07:43 до 14:00", - написал Коваль в своем Telegram-канале.Из сообщения следует, что график отключения будет в девяти общинах Вараского и Сарненского районов.
https://ria.ru/20221023/kiev-1826041021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровненская область, украина
В мире, Ровненская область, Украина
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света
Администрация Ровненской области Украины предупредила о плановых веерных отключениях