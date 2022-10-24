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Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света - РИА Новости, 24.10.2022
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Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света - РИА Новости, 24.10.2022
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в понедельник вводят плановые веерные отключения в двух районах области. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:04
2022-10-24T09:04
в мире
ровненская область
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в понедельник вводят плановые веерные отключения в двух районах области."Информация о плановых веерных отключениях электроснабжения потребителей Ровненской области: понедельник, 24 октября, приблизительное время отключения с 07:43 до 14:00", - написал Коваль в своем Telegram-канале.Из сообщения следует, что график отключения будет в девяти общинах Вараского и Сарненского районов.
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в мире, ровненская область, украина
В мире, Ровненская область, Украина
09:04 24.10.2022
 
Администрация Ровненской области Украины предупредила об отключениях света

Администрация Ровненской области Украины предупредила о плановых веерных отключениях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в понедельник вводят плановые веерные отключения в двух районах области.
"Информация о плановых веерных отключениях электроснабжения потребителей Ровненской области: понедельник, 24 октября, приблизительное время отключения с 07:43 до 14:00", - написал Коваль в своем Telegram-канале.
Из сообщения следует, что график отключения будет в девяти общинах Вараского и Сарненского районов.
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