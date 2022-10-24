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Специалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/rosturizm-1826306632.html
Специалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме
Специалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.10.2022
Специалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме
Вследствие упразднения Ростуризма большинство специалистов и проектов в этой сфере будет сохранено, сообщил зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:32
2022-10-24T16:18
туризм
шолбан кара-оол
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вследствие упразднения Ростуризма большинство специалистов и проектов в этой сфере будет сохранено, сообщил зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол."Наверняка абсолютное большинство специалистов будет сохранено… И я думаю, именно так нужно подходить, это соответствует сегодняшним реалиям. И в этом отношении не предполагается каких-то вопросов, связанных с сокращением, уменьшением", - сказал Кара-оол в рамках круглого стола на тему "Туристический сезон 2022 года в РФ. Новые реалии и вызовы".По словам вице-спикера, туризм становится все более важной отраслью."Идет перегруппировка сил, и в этом отношении убежден в том, что туризм приобретает еще большую значимость для деятельности власти", - подчеркнул парламентарий.По его мнению, Госдума постарается обеспечить взаимосвязь со всеми ведомствами. "Мы приветствуем это решение. Считаем, что оно соответствует приоритетам, и мы как законодатели сделаем все, чтобы была взаимосвязь со всеми ведомствами и с исполнительными органами", - заявил он.В минувший четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
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шолбан кара-оол, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Шолбан Кара-оол, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
15:32 24.10.2022 (обновлено: 16:18 24.10.2022)
 
Специалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме

Депутат Кара-оол: после упразднения Ростуризма специалисты в этой сфере сохранятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вследствие упразднения Ростуризма большинство специалистов и проектов в этой сфере будет сохранено, сообщил зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол.
"Наверняка абсолютное большинство специалистов будет сохранено… И я думаю, именно так нужно подходить, это соответствует сегодняшним реалиям. И в этом отношении не предполагается каких-то вопросов, связанных с сокращением, уменьшением", - сказал Кара-оол в рамках круглого стола на тему "Туристический сезон 2022 года в РФ. Новые реалии и вызовы".
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По словам вице-спикера, туризм становится все более важной отраслью.
"Идет перегруппировка сил, и в этом отношении убежден в том, что туризм приобретает еще большую значимость для деятельности власти", - подчеркнул парламентарий.
По его мнению, Госдума постарается обеспечить взаимосвязь со всеми ведомствами. "Мы приветствуем это решение. Считаем, что оно соответствует приоритетам, и мы как законодатели сделаем все, чтобы была взаимосвязь со всеми ведомствами и с исполнительными органами", - заявил он.
В минувший четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
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