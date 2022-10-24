https://ria.ru/20221024/rostov-1826409369.html
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты - РИА Новости, 24.10.2022
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты
Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:59
2022-10-24T23:59
2022-10-24T23:59
василий голубев
ростовская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора области.По данным ведомства, в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оперативного штаба региона, где был утвержден план мероприятий по исполнению указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования в регионе."В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область, россия
Василий Голубев, Ростовская область, Россия
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты, увеличили число силовиков