https://ria.ru/20221024/rostov-1826409369.html

В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты

В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты - РИА Новости, 24.10.2022

В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты

Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:59

2022-10-24T23:59

2022-10-24T23:59

василий голубев

ростовская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора области.По данным ведомства, в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оперативного штаба региона, где был утвержден план мероприятий по исполнению указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования в регионе."В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

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ростовская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий голубев, ростовская область, россия