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В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты - РИА Новости, 24.10.2022
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В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты - РИА Новости, 24.10.2022
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты
Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:59
2022-10-24T23:59
василий голубев
ростовская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора области.По данным ведомства, в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оперативного штаба региона, где был утвержден план мероприятий по исполнению указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования в регионе."В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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василий голубев, ростовская область, россия
Василий Голубев, Ростовская область, Россия
23:59 24.10.2022
 
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты

В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты, увеличили число силовиков

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы на посту при въезде в город Ростов-на-Дону
Сотрудники дорожно-патрульной службы на посту при въезде в город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники дорожно-патрульной службы на посту при въезде в город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Дополнительные наряды и посты выставлены в Ростовской области после введения в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба губернатора области.
По данным ведомства, в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оперативного штаба региона, где был утвержден план мероприятий по исполнению указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования в регионе.
"В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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Василий ГолубевРостовская областьРоссия
 
 
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