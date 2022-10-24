https://ria.ru/20221024/rossiya-1826367601.html
Партия социалистов Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией
Партия социалистов Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией - РИА Новости, 24.10.2022
Партия социалистов Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией
Исполнительный секретарь оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), спикер парламента Влад Батрынча призвал руководство страны возобновить... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:57
2022-10-24T18:57
2022-10-24T18:58
дмитрий патрушев
молдавия
россия
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
псрм
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КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), спикер парламента Влад Батрынча призвал руководство страны возобновить межправительственный диалог с Россией.Батрынча подвел итоги визита в Москву делегации ПСРМ, который проходил на прошлой неделе, отметив, что Россия проявила заинтересованность в продолжении сотрудничества с Молдавией"На встрече с сопредседателем молдово-российской межправкомиссии Дмитрием Патрушевым мы обсудили проблему экспорта молдавской сельхозпродукции в Россию. Мы получили очень ясный ответ и от правительства РФ, и от Госдумы. Они открыты для диалога, проблема экспорта может быть решена для всех предприятий из Молдавии. Жаль, что никто из правительства республики никто не обращался к властям РФ по этой проблеме. Мы призываем власти к налаживанию диалога ", — заявил Батрынча.Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Тем не менее, три компании из Оргеевского района Молдавии получили на первом этапе разрешение на продажу своей продукции на российском рынке благодаря договоренности между председателем района Дину Цуркану и представителями Россельхознадзора. Экспорт фруктов в Российскую Федерацию был разрешен этим компаниям с 7 октября.
https://ria.ru/20221024/moldaviya-1826344269.html
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дмитрий патрушев, молдавия, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, псрм
Дмитрий Патрушев, Молдавия, Россия, Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Госдума РФ, ПСРМ
18:57 24.10.2022 (обновлено: 18:58 24.10.2022)
Партия социалистов Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией
Партия социалистов Молдавии призвала возобновить межправительственный диалог с Россией