https://ria.ru/20221024/roskosmos-1826153668.html

Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2022

Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он будет затоплен в несудоходном районе Тихого... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:05

2022-10-24T02:05

2022-10-24T02:06

роскосмос

байконур (город)

земля

международная космическая станция (мкс)

европейское космическое агентство

олег артемов

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил в понедельник "Роскосмос".Падение несгораемых обломков корабля после входа его в атмосферу Земли ожидается в несудоходном районе в южной части Тихого океана после того, как в 04.51 мск двигатель грузовика будет включен на торможение."Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 15 февраля 2022 года и через два дня пристыковался к МКС. Он доставил на станцию инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука".Кроме того, грузовик привез шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета, которые летом на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время выхода в открытом космосе 21 июля 2022 года.Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/korabl-1773265291.html

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роскосмос, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс), европейское космическое агентство, олег артемов