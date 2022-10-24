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Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2022
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Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС
Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2022
Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС
Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он будет затоплен в несудоходном районе Тихого... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:05
2022-10-24T02:06
роскосмос
байконур (город)
земля
международная космическая станция (мкс)
европейское космическое агентство
олег артемов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил в понедельник "Роскосмос".Падение несгораемых обломков корабля после входа его в атмосферу Земли ожидается в несудоходном районе в южной части Тихого океана после того, как в 04.51 мск двигатель грузовика будет включен на торможение."Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 15 февраля 2022 года и через два дня пристыковался к МКС. Он доставил на станцию инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука".Кроме того, грузовик привез шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета, которые летом на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время выхода в открытом космосе 21 июля 2022 года.Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.
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роскосмос, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс), европейское космическое агентство, олег артемов
Роскосмос, Байконур (город), Земля, Международная космическая станция (МКС), Европейское космическое агентство, Олег Артемов
02:05 24.10.2022 (обновлено: 02:06 24.10.2022)
 
Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС

В "Роскосмосе" сообщили, что космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19" отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"Грузовик "Прогресс МС-19" покинул МКС в понедельник, 24 октября 2022 года, проработав на ней более восьми месяцев. В 01:45:34 мск корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.
Падение несгораемых обломков корабля после входа его в атмосферу Земли ожидается в несудоходном районе в южной части Тихого океана после того, как в 04.51 мск двигатель грузовика будет включен на торможение.
"Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 15 февраля 2022 года и через два дня пристыковался к МКС. Он доставил на станцию инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука".
Кроме того, грузовик привез шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета, которые летом на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время выхода в открытом космосе 21 июля 2022 года.
Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.
Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 и грузами для экипажа МКС-66 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 10:34В мире
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
 
РоскосмосБайконур (город)ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Европейское космическое агентствоОлег Артемов
 
 
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