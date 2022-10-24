Рейтинг@Mail.ru
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/rosbank-1826316582.html
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка - РИА Новости, 24.10.2022
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка
Зампред правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей председателя правления вместо Ильи Полякова, сказано в сообщении... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:04
2022-10-24T19:16
новости компаний - экономика
экономика
илья поляков
росбанк
россия
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826372546_0:209:2184:1438_1920x0_80_0_0_95b748ca6ac5ce5136ffe701db61b4cd.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей председателя правления вместо Ильи Полякова, сказано в сообщении банка."Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 1 ноября 2022 года", - сказано в сообщении.Воеводина заменит в этой должности Полякова, который стал председателем правления Росбанка в апреле 2018 года, а до этого занимал должность первого зампреда правления банка и отвечал за корпоративный и инвестиционный бизнес.Воеводина присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности в 2018 году. В декабре 2019 года вошла в состав правления и курировала информационные технологии и операционную деятельность, в июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления Росбанка. До этого работала в Райффайзенбанке и группе Renaissance Capital.
https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826372546_118:200:1793:1456_1920x0_80_0_0_2384bd2d566d31df7dfbe7ffdfa9fccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, экономика, илья поляков, росбанк, россия, банки
Новости компаний - Экономика, Экономика, Илья Поляков, Росбанк, Россия, Банки
16:04 24.10.2022 (обновлено: 19:16 24.10.2022)
 
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка

Зампред правления Росбанка Воеводина с ноября сменит Полякова на должности главы

© Фото : Росбанк/Evgeniy PakholНаталья Воеводина
Наталья Воеводина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Росбанк/Evgeniy Pakhol
Наталья Воеводина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей председателя правления вместо Ильи Полякова, сказано в сообщении банка.
"Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 1 ноября 2022 года", - сказано в сообщении.
Воеводина заменит в этой должности Полякова, который стал председателем правления Росбанка в апреле 2018 года, а до этого занимал должность первого зампреда правления банка и отвечал за корпоративный и инвестиционный бизнес.
Воеводина присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности в 2018 году. В декабре 2019 года вошла в состав правления и курировала информационные технологии и операционную деятельность, в июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления Росбанка. До этого работала в Райффайзенбанке и группе Renaissance Capital.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:35
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков
 
Новости компаний - ЭкономикаЭкономикаИлья ПоляковРосбанкРоссияБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала