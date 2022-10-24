https://ria.ru/20221024/rosbank-1826316582.html
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка - РИА Новости, 24.10.2022
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка
Зампред правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей председателя правления вместо Ильи Полякова, сказано в сообщении... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:04
2022-10-24T16:04
2022-10-24T19:16
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей председателя правления вместо Ильи Полякова, сказано в сообщении банка."Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 1 ноября 2022 года", - сказано в сообщении.Воеводина заменит в этой должности Полякова, который стал председателем правления Росбанка в апреле 2018 года, а до этого занимал должность первого зампреда правления банка и отвечал за корпоративный и инвестиционный бизнес.Воеводина присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности в 2018 году. В декабре 2019 года вошла в состав правления и курировала информационные технологии и операционную деятельность, в июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления Росбанка. До этого работала в Райффайзенбанке и группе Renaissance Capital.
https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, экономика, илья поляков, росбанк, россия, банки
Новости компаний - Экономика, Экономика, Илья Поляков, Росбанк, Россия, Банки
16:04 24.10.2022 (обновлено: 19:16 24.10.2022)
Воеводина сменит Полякова на должности главы Росбанка
Зампред правления Росбанка Воеводина с ноября сменит Полякова на должности главы