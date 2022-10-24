https://ria.ru/20221024/reyd-1826176598.html

Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок

Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок - РИА Новости, 24.10.2022

Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок

Утро в палаточном городке протестующих в центре молдавской столицы началось с проверок полиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:59

2022-10-24T09:59

2022-10-24T09:59

в мире

кишинев

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822639147_0:45:1824:1071_1920x0_80_0_0_a3df1085b7440841df1406231609b236.jpg

КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Утро в палаточном городке протестующих в центре молдавской столицы началось с проверок полиции, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе началась седьмая неделя массовых протестов против роста цен и руководства страны.В воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.В понедельник утром полиция нагрянула в палаточный городок, потребовав от протестующих выйти из палаток и предъявить документы. Многие были напуганы рейдом. Полицейские досматривали палатки, проверяли сумки и другие вещи протестующих."Мы расцениваем эти действия как очередное давление на мирный протест", - сказал РИА Новости муниципальный советник (депутат горсовета Кишинева) от оппозиционной партии "Шор" Юрий Кузнецов.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221023/protest-1826134182.html

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, молдавия