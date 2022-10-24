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Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок - РИА Новости, 24.10.2022
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Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок
Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок - РИА Новости, 24.10.2022
Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок
Утро в палаточном городке протестующих в центре молдавской столицы началось с проверок полиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:59
2022-10-24T09:59
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Утро в палаточном городке протестующих в центре молдавской столицы началось с проверок полиции, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе началась седьмая неделя массовых протестов против роста цен и руководства страны.В воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.В понедельник утром полиция нагрянула в палаточный городок, потребовав от протестующих выйти из палаток и предъявить документы. Многие были напуганы рейдом. Полицейские досматривали палатки, проверяли сумки и другие вещи протестующих."Мы расцениваем эти действия как очередное давление на мирный протест", - сказал РИА Новости муниципальный советник (депутат горсовета Кишинева) от оппозиционной партии "Шор" Юрий Кузнецов.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/protest-1826134182.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
09:59 24.10.2022
 
Полиция в Кишиневе пришла к протестующим в палаточный городок

Полиция в Кишиневе устроила рейд по палаточному городку протестующих

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Палатки участников акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Утро в палаточном городке протестующих в центре молдавской столицы началось с проверок полиции, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе началась седьмая неделя массовых протестов против роста цен и руководства страны.
В воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.
В понедельник утром полиция нагрянула в палаточный городок, потребовав от протестующих выйти из палаток и предъявить документы. Многие были напуганы рейдом. Полицейские досматривали палатки, проверяли сумки и другие вещи протестующих.
Полицейский и участники акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 21:54
Полиция задержала более десяти участников протеста оппозиции в Кишиневе
"Мы расцениваем эти действия как очередное давление на мирный протест", - сказал РИА Новости муниципальный советник (депутат горсовета Кишинева) от оппозиционной партии "Шор" Юрий Кузнецов.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Антиправительственный митинг в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 19:21
Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдавии
 
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