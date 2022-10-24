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РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации - РИА Новости, 24.10.2022
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РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации - РИА Новости, 24.10.2022
РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
Минпромторг и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начали прием заявок на получение господдержки на компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:00
2022-10-24T14:00
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
россия
экономика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минпромторг и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начали прием заявок на получение господдержки на компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом, сообщает РЭЦ."Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром объявляют о старте приема заявок на получение поддержки для компенсации части затрат, связанной с сертификацией продукции на внешних рынках. Прием заявок стартует 24 октября 2022 года в 9:00 и завершится 3 ноября 2022 года в 18:00 мск", - говорится в сообщении.Подать заявку на получение господдержки могут промышленные предприятия, сертифицирующие свою продукцию при поставках на внешние рынки. Они смогут компенсировать до 80% затрат, понесенных в период с 1 января 2021 года, а предприятия, которые отправляют на экспорт лекарственные средства, - с 1 января 2019 года."Поддержка будет оказываться в соответствии c внесенными постановлением правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 года №1871 изменениями в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года №687", - пояснили в РЭЦ.Подача заявок на участие в отборе и документов для получения компенсаций в 2022 году будет происходить на бумажном носителе. Подробную информацию можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Материалы для скачивания".
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российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России", Россия, Экономика
14:00 24.10.2022
 

РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минпромторг и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начали прием заявок на получение господдержки на компенсацию затрат на сертификацию продукции за рубежом, сообщает РЭЦ.
"Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром объявляют о старте приема заявок на получение поддержки для компенсации части затрат, связанной с сертификацией продукции на внешних рынках. Прием заявок стартует 24 октября 2022 года в 9:00 и завершится 3 ноября 2022 года в 18:00 мск", - говорится в сообщении.
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Подать заявку на получение господдержки могут промышленные предприятия, сертифицирующие свою продукцию при поставках на внешние рынки. Они смогут компенсировать до 80% затрат, понесенных в период с 1 января 2021 года, а предприятия, которые отправляют на экспорт лекарственные средства, - с 1 января 2019 года.
"Поддержка будет оказываться в соответствии c внесенными постановлением правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 года №1871 изменениями в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года №687", - пояснили в РЭЦ.
Подача заявок на участие в отборе и документов для получения компенсаций в 2022 году будет происходить на бумажном носителе. Подробную информацию можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Материалы для скачивания".
 
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