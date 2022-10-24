https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html

"Это наш город!" Французский политик рассказала о росте "расизма наоборот"

"Это наш город!" Французский политик рассказала о росте "расизма наоборот" - РИА Новости, 24.10.2022

"Это наш город!" Французский политик рассказала о росте "расизма наоборот"

Во Франции фиксируется все больше случаев проявления расизма против белого населения, которое некоренные жители страны сделали своим общим врагом, заявила в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:41

2022-10-24T19:41

2022-10-24T20:09

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Во Франции фиксируется все больше случаев проявления расизма против белого населения, которое некоренные жители страны сделали своим общим врагом, заявила в интервью Atlantico лидер борющегося с исламизмом движения "Вив ля Републик" Селин Пина.Репортер издания рассказал о случае, когда вице-мэр города Мюро Борис Венон услышал от мигранта фразу "Белый, убирайся из моего города, этот город — наш дом" и угрозу убийством. На это Селин Пина заявила, что проблема расизма в отношении белых в "трудных" кварталах в стране не нова."Очень часто жертвами нападок становятся белые дети, которых одноклассники скопом зачисляют в коренные французы и третируют как "привилегированных ублюдков", "угнетателей" и "богатеньких", — рассказала она.Пина добавила, что расизм проявляется через травлю, физическое насилие и жестокое отношение, поводом же становится цвет кожи."Речь идет об элементарном расизме в чистом виде", — подчеркнула политик.Она рассказала, что разговоры о расизме в отношении белых людей часто отвергаются властями и воспринимаются как попытки оправдать дискриминацию чернокожих."Это просто искажение фактов: говорить, что, когда вы пишете о ненависти по причине светлого цвета кожи, вы расист", — добавила Пина.Она заявила: утверждения о том, что белые люди являются источником таких зол, как расизм, рабство, неравенство, колонизация, становятся оправданием для ненависти к ним самим. По сути, возбуждение ненависти к какой-либо группе имеет целью лишить ее имеющихся позиций, власти, положения в "пищевой цепочке"."В этой логике "другой" — всегда враг, и белые люди вполне могут стать жертвами совершенно ничем не сдерживаемой расовой ненависти", — пояснила она.Политик возмутилась, что власти оправдывают подобное насилие под предлогом того, что это ответ на историческую несправедливость. При этом дискриминация коренного населения отрицается на том основании, что белые люди якобы остаются привилегированной группой. Пина раскритиковала расовые квоты вместо классовых: так, дети небогатых белых людей оказываются лишены социальных лифтов.Она подчеркнула, что такое положение дел несет угрозу для всей западной цивилизации: белым людям внушают чувство вины за прошлое, некоренное же население стремится разрушить принявшее их общество."Эта ситуация опасна потому, что она безнадежна. Мы можем стремиться преодолеть или уменьшить социальное неравенство посредством улучшения образования и справедливой оплаты труда. Но раса — это судьба, которую невозможно преодолеть", — продолжила она.В заключение Пина добавила, что нельзя добиться всеобщего равенства и соблюдения прав человека, если расовая принадлежность определяет союзников и врагов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20211207/tsennosti-1762203024.html

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