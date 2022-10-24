https://ria.ru/20221024/raneniya-1826166231.html
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ
Пять мирных жителей получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:42
2022-10-24T08:42
2022-10-24T08:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 23 октября до 08.00 24 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранены пять человек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Штаб уточнил, что накануне получил ранение военный корреспондент Семен Пегов.Ранее, в воскресенье, раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ
В ДНР сообщили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ пять мирных жителей получили ранения