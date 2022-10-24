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В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/raneniya-1826166231.html
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ
Пять мирных жителей получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:42
2022-10-24T08:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 23 октября до 08.00 24 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранены пять человек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Штаб уточнил, что накануне получил ранение военный корреспондент Семен Пегов.Ранее, в воскресенье, раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:42 24.10.2022
 
В ДНР за сутки пострадали пять человек из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ пять мирных жителей получили ранения

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 23 октября до 08.00 24 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранены пять человек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Штаб уточнил, что накануне получил ранение военный корреспондент Семен Пегов.
Ранее, в воскресенье, раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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