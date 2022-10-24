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В России появятся новые способы лечения тяжелых форм рака, заявил Мурашко
В России появятся новые способы лечения тяжелых форм рака, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.10.2022
В России появятся новые способы лечения тяжелых форм рака, заявил Мурашко
Несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака на сегодняшний день отрабатываются в России и будут доступны для пациентов уже в следующем году,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:09
2022-10-24T18:09
2022-10-24T18:09
общество
михаил мурашко
россия
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алексей лихачев
технологии
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака на сегодняшний день отрабатываются в России и будут доступны для пациентов уже в следующем году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев в понедельник ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России."Несколько технологий на сегодняшний день уже отрабатываются в 2021-2022 году, и уже в 2023 году будут доступны для пациентов", - сказал Мурашко журналистам.Он подчеркнул, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированными в соответствии с федеральными проектом "Медицинская наука для человека", в задачи которого входит оперативное внедрение в медицинскую практику передовых научных разработок. Все инновационные разработки, отработанные технологически, включаются в программу госгарантий - это делает инновационные разработки доступными для каждого пациента, отметил министр.По его словам, лидирующие позиции в структуре смертности занимает смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. "Большой резерв для снижения смертности и возвращения к нормальной жизни, труду мы видим в категории тяжелых онкологических пациентов. Для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми, например, запущенные стадии рака печени, предстательной железы, сегодня, благодаря современным технологиям и лекарственным препаратам, сегодня уже можно подобрать терапию", – сказал Мурашко.
https://ria.ru/20221011/lechenie-1823015909.html
https://rsport.ria.ru/20221001/sakharozamenitel-1820884561.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мурашко, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, технологии, здоровье - общество
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Технологии, Здоровье - Общество
В России появятся новые способы лечения тяжелых форм рака, заявил Мурашко
Мурашко: несколько новых разработок для лечения тяжелых форм рака появятся в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака на сегодняшний день отрабатываются в России и будут доступны для пациентов уже в следующем году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко и глава "Росатома
" Алексей Лихачев
в понедельник ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.
"Несколько технологий на сегодняшний день уже отрабатываются в 2021-2022 году, и уже в 2023 году будут доступны для пациентов", - сказал Мурашко журналистам.
Он подчеркнул, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированными в соответствии с федеральными проектом "Медицинская наука для человека", в задачи которого входит оперативное внедрение в медицинскую практику передовых научных разработок. Все инновационные разработки, отработанные технологически, включаются в программу госгарантий - это делает инновационные разработки доступными для каждого пациента, отметил министр.
По его словам, лидирующие позиции в структуре смертности занимает смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. "Большой резерв для снижения смертности и возвращения к нормальной жизни, труду мы видим в категории тяжелых онкологических пациентов. Для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми, например, запущенные стадии рака печени, предстательной железы, сегодня, благодаря современным технологиям и лекарственным препаратам, сегодня уже можно подобрать терапию", – сказал Мурашко.