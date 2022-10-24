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Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР - РИА Новости, 24.10.2022
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что военнопленные граждане ДНР подвергались различным пыткам в украинском плену. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:53
2022-10-24T14:53
2022-10-24T15:26
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
россия
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что военнопленные граждане ДНР подвергались различным пыткам в украинском плену."У нас проходит не первый обмен с начала специальной военной операции. Практически ко всем ребятам, которых мы вернули, применялись различного рода пытки... Раненым засовывали пальцы в отверстия от пулевых и ножевых ранений, практически всех избивали, имитировали расстрелы. Все зверства, о которых мы знаем с 2014 года, к сожалению, к ним применялись. На данный момент все освобожденные находятся в госпитале, где проходят медицинское обследование", - рассказала Морозова.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
https://ria.ru/20221023/plennye-1825998623.html
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Омбудсмен ДНР о пытках военнопленных на территории Украины
"Пальцы засовывали в пулевые отверстия, в отверстия от ножевых ранений, практически всех били, имитация расстрелов, пытки" – омбудсмен ДНР рассказала РИА Новости как пытали военнопленных граждан ДНР на территории Украины.
2022-10-24T14:53
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, россия, украина
В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
14:53 24.10.2022 (обновлено: 15:26 24.10.2022)
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР
Омбудсмен Морозова: Украина применяла к военнопленным пытки, имитации расстрела и избиения