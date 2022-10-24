https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html

Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР

Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР - РИА Новости, 24.10.2022

Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что военнопленные граждане ДНР подвергались различным пыткам в украинском плену. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:53

2022-10-24T14:53

2022-10-24T15:26

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

россия

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что военнопленные граждане ДНР подвергались различным пыткам в украинском плену."У нас проходит не первый обмен с начала специальной военной операции. Практически ко всем ребятам, которых мы вернули, применялись различного рода пытки... Раненым засовывали пальцы в отверстия от пулевых и ножевых ранений, практически всех избивали, имитировали расстрелы. Все зверства, о которых мы знаем с 2014 года, к сожалению, к ним применялись. На данный момент все освобожденные находятся в госпитале, где проходят медицинское обследование", - рассказала Морозова.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.

https://ria.ru/20221023/plennye-1825998623.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Омбудсмен ДНР о пытках военнопленных на территории Украины "Пальцы засовывали в пулевые отверстия, в отверстия от ножевых ранений, практически всех били, имитация расстрелов, пытки" – омбудсмен ДНР рассказала РИА Новости как пытали военнопленных граждан ДНР на территории Украины. 2022-10-24T14:53 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, россия, украина