https://ria.ru/20221024/pvo-1826298105.html

Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 24.10.2022

Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

Системы ПВО Сирии сбили ряд ракет, выпущенных Израилем, один сирийский военный получил ранения в результате атаки, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:12

2022-10-24T15:12

2022-10-24T15:20

сирия

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израиль

дамаск (город)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Системы ПВО Сирии сбили ряд ракет, выпущенных Израилем, один сирийский военный получил ранения в результате атаки, сообщило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС."Приблизительно в 14.00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет с севера оккупированных палестинских территорий, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Дамаск. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии один военный был ранен, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства.

https://ria.ru/20221020/izrail-1825315303.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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сирия, в мире, израиль, дамаск (город)