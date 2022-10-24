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Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 24.10.2022
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Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 24.10.2022
Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет
Системы ПВО Сирии сбили ряд ракет, выпущенных Израилем, один сирийский военный получил ранения в результате атаки, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:12
2022-10-24T15:20
сирия
в мире
израиль
дамаск (город)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Системы ПВО Сирии сбили ряд ракет, выпущенных Израилем, один сирийский военный получил ранения в результате атаки, сообщило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС."Приблизительно в 14.00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет с севера оккупированных палестинских территорий, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Дамаск. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии один военный был ранен, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства.
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сирия, в мире, израиль, дамаск (город)
Сирия, В мире, Израиль, Дамаск (город)
15:12 24.10.2022 (обновлено: 15:20 24.10.2022)
 
Системы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет

Минобороны Сирии: системы ПВО сбили несколько израильских ракет, один военнослужащий ранен

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Системы ПВО Сирии сбили ряд ракет, выпущенных Израилем, один сирийский военный получил ранения в результате атаки, сообщило министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что несколько взрывов прогремели в сирийской столице Дамаске и его окрестностях, предположительно, из-за воздушной атаки израильских ВВС.
"Приблизительно в 14.00 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет с севера оккупированных палестинских территорий, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Дамаск. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии один военный был ранен, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства.
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